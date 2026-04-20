Google semble prêt à revenir à l’essence même du tracker fitness : un objet discret, léger et presque invisible. D’après plusieurs rapports récents, la firme travaillerait sur un nouveau bracelet baptisé Fitbit Air, un wearable sans écran pensé pour le suivi continu de la santé et de l’activité, dans une logique plus proche de Whoop que des smartwatches traditionnelles.

Fitbit Air : Un bracelet sans écran, et ce n’est probablement pas un hasard

Les premières traces crédibles du produit remontent à la fin mars, quand Stephen Curry — ambassadeur de Google/Fitbit — a commencé à apparaître avec un bracelet inédit dans des contenus promotionnels. 9to5Google a relevé qu’il s’agissait d’un bracelet sans écran, tandis que Cury le porte publiquement depuis plusieurs mois, ce qui ressemble fortement à une campagne de teasing orchestrée plutôt qu’à une simple fuite accidentelle.

Ce choix de design est intéressant. Là où le marché des montres connectées s’est densifié, le segment des wearables « sans écran » retrouve de l’élan, porté par une promesse simple : moins d’interruptions, plus de données, et un objet qu’on oublie facilement au poignet.

Si Google avance bien dans cette direction, le nom « Air » ferait sens, même s’il reste à ce stade du domaine de la rumeur et n’a pas été confirmé officiellement par l’entreprise.

Un repositionnement plus Google que Fitbit

Un autre détail intrigue : dans les premiers teasers, seul le logo « G » de Google était visible, pas le branding Fitbit habituel. Plusieurs médias y voient le signe d’un basculement plus large dans la stratégie de marque du groupe. Là encore, il faut rester prudent, mais l’interprétation est cohérente avec la manière dont Google unifie progressivement ses services santé et ses appareils sous son propre parapluie.

Google a par ailleurs officiellement continué d’enrichir l’écosystème Fitbit ces dernières semaines, avec de nouvelles fonctions pour son Personal health coach et une extension de cette expérience à davantage de régions et d’utilisateurs. Cela montre qu’au-delà du hardware, la firme travaille déjà à une couche logicielle santé plus structurée.

En revanche, le renommage de Fitbit Premium en Google Health ou de Personal Health Coach en Google Health Coach n’a, à ce jour, pas été annoncé officiellement par Google ; cela relève encore des spéculations.

Why it matters : Google vise moins la montre, plus le suivi continu

S’il se confirme, ce Fitbit sans écran entrerait frontalement en concurrence avec des produits comme Whoop, qui misent sur l’analyse continue de la récupération, du sommeil et de la charge physique, plutôt que sur l’affichage et les notifications.

Ce positionnement n’est pas anodin. Il suggère que Google pourrait cesser de voir Fitbit uniquement comme une alternative légère à la Pixel Watch, pour en faire un produit complémentaire : moins « montre connectée », plus « capteur santé permanent ». C’est une manière plus crédible de redonner une identité forte à Fitbit, dont la place s’était un peu brouillée depuis le rachat par Google.

Un lancement possible à la Google I/O, mais rien d’officiel

Aucune date de lancement n’a été confirmée à ce stade pour ce wearable. En revanche, Google a officiellement annoncé que Google I/O 2026 se tiendra les 19 et 20 mai 2026, ce qui en fait naturellement une fenêtre plausible pour une annonce, même si aucun programme public ne mentionne pour l’instant ce bracelet.

Autrement dit, il faut distinguer deux niveaux d’information : d’un côté, l’existence d’un bracelet Fitbit sans écran est désormais appuyée par plusieurs rapports concordants et par les apparitions répétées de Stephen Curry ; de l’autre, son nom exact, son calendrier et l’ampleur du rebranding santé de Google restent encore à confirmer.

Une stratégie wearable qui pourrait enfin redevenir lisible

Ce projet raconte quelque chose de plus profond que l’arrivée d’un nouveau bracelet. Google semble tester une nouvelle répartition des rôles : Pixel Watch pour l’expérience smartwatch complète, Fitbit pour le suivi santé et fitness le plus discret, et une couche logicielle Google de plus en plus centrale pour relier le tout.

Google n’essaierait donc pas simplement de lancer un nouveau tracker. La firme chercherait peut-être à redonner un sens à Fitbit dans un marché où la sobriété, la récupération et l’invisible deviennent presque plus désirables que l’écran lui-même.