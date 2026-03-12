Apple n’a pas la réputation de « casser les prix ». Alors quand la marque lance un MacBook Neo à 699 € (et 599 € en éducation), l’industrie ne voit pas seulement un nouveau produit : elle voit une rupture de référence.

ASUS l’a dit à haute voix lors d’une conférence téléphonique sur les résultats par la bouche de son co-CEO S.Y. Hsu, décrivant ce tarif comme un « shock » pour le marché — au point d’affirmer que tout l’écosystème Windows (Microsoft, Intel, AMD et les OEM) discute déjà d’une riposte.

MacBook Neo : Un Mac à prix « Chromebook », mais avec les codes Apple

Apple positionne le MacBook Neo comme un portable du quotidien, léger, coloré, et conçu pour les usages « essentiels ». Le constructeur assume un point clivant : 8 Go de mémoire et pas de mise à niveau, une contrainte qui rappelle autant l’iPad que le MacBook Air des débuts — et qui alimente la critique côté PC.

S.Y. Hsu joue d’ailleurs exactement cette carte : pour lui, le MacBook Neo serait davantage un appareil de consommation de contenu, pas une machine de production. Argument défensif classique, mais révélateur : quand un concurrent vous surprend par le prix, la première réaction est de reclasser le produit (tablette déguisée, entrée de gamme, « pas un vrai laptop »).

Le problème pour les OEM Windows, c’est que cette requalification ne colle plus vraiment aux usages. Pour la majorité des étudiants et des familles, « vrai laptop » signifie : navigateur + bureautique + visio + notes + un peu de création légère.

Sur ce terrain, Apple sait que l’expérience compte autant que la fiche technique, et les premiers retours presse ont plutôt salué la cohérence du Neo malgré les 8 Go.

Pourquoi c’est un cauchemar de timing pour les PC Windows ?

Le contexte industriel fait la différence. En 2026, le marché subit une crise mémoire (DRAM/NAND) largement attribuée à la réallocation des capacités vers l’IA (serveurs, HBM, SSD enterprise). Résultat, la mémoire « PC » devient plus rare et plus chère, et les analystes anticipent des hausses contractuelles historiques sur la DRAM grand public.

Omdia va jusqu’à projeter une baisse nette des expéditions PC en 2026 sous l’effet de ces contraintes de prix et de disponibilité, en indiquant que les PC Windows portent l’essentiel du choc.

Traduction pour les OEM : alors qu’Apple affiche un 699 euros « propre », beaucoup de fabricants s’apprêtent au contraire à répercuter des coûts en hausse (ou à rogner sur les configurations). C’est exactement le scénario le plus dangereux : le concurrent premium devient soudain « l’option raisonnable » au moment où votre entrée de gamme se renchérit.

La vraie force d’Apple : une structure de coûts que les OEM n’ont pas

Ce lancement met en lumière un avantage structurel d’Apple : l’intégration verticale. Apple peut optimiser son design industriel, son SoC, ses volumes, et sa segmentation pour sortir une machine « suffisante » à un prix psychologiquement agressif — sans dépendre autant de la volatilité des composants standardisés du monde PC.

À l’inverse, l’écosystème Windows est plus fragmenté : OEM + fournisseurs de CPU (Intel/AMD) + RAM/SSD + écrans + marges de distribution + promotions opérées au cas par cas. Quand la mémoire flambe, toute la chaîne tremble. Et dans ce contexte, le MacBook Neo est moins une machine qu’un point d’ancrage marketing : une preuve qu’Apple peut descendre bas… quand ça l’arrange.

Ce que les marques Windows peuvent faire (et ce qu’elles ne peuvent pas)

Face à un produit comme le MacBook Neo, trois réponses sont possibles :

Baisser les prix : difficile si la mémoire et le stockage tirent les coûts vers le haut. Monter la valeur perçue (écran, autonomie, finitions, AI features) : faisable, mais demande du temps et des compromis. Repositionner l’offre : pousser davantage de « premium abordable » et accepter que l’entrée de gamme devienne un territoire plus rugueux, avec configurations plus conservatrices.

Le message de ASUS (« tout le monde discute de la réponse ») sonne juste parce que la menace n’est pas seulement commerciale : elle est symbolique. Apple vient de dire au grand public : « un Mac peut coûter le prix d’un PC budget ». Et ce genre d’idée, une fois installée, est très difficile à déloger.