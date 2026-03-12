Apple ne lancera pas son premier iPhone pliable uniquement avec une charnière et un écran flexible. Le vrai « moment Apple » se jouera dans le logiciel. D’après Bloomberg, l’iPhone Fold (attendu pour l’automne) tournerait bien sous iOS, mais avec des interfaces repensées pour exploiter la largeur de l’écran interne : les apps passeraient d’un affichage compact sur l’écran externe à une mise en page avec panneau latéral sur l’écran intérieur, façon iPad.

Le changement clé : des sidebars « iPad-style » dans les apps iPhone

Le cœur du rapport est assez clair : Apple travaillerait sur de nouveaux layouts iOS et sur une refonte de ses apps maison pour ajouter des barres latérales à gauche — exactement comme sur de nombreuses apps iPad (Mail, Notes, Fichiers, etc.).

En filigrane, c’est une bascule philosophique : sur iPhone, l’interface est historiquement « page après page ». Sur un pliable au format interne proche d’une mini tablette, Apple voudrait rendre le système plus « navigable », moins linéaire — donc plus productif.

Une trajectoire qui ressemble à Android… mais en mode « obligatoire »

La comparaison avec Android est pertinente, et elle est d’autant plus savoureuse que Google vient justement de durcir la règle : sur les grands écrans, les apps ne pourront plus « refuser » l’adaptatif. Dans Android 17, la possibilité temporaire d’opt out des restrictions d’orientation et de redimensionnement sur grands écrans disparaît : le système ignore ces limitations pour pousser des apps réellement redimensionnables.

Google a commencé cette « quête du grand écran » avec Android 12L, présenté explicitement comme une version pensée pour tablettes et les pliables. Apple, lui, arrive plus tard sur le hardware pliable, mais semble vouloir éviter l’écueil classique : un grand écran traité comme un iPhone étiré.

Multitâche : pas de « fenêtrage iPad », mais du split-screen à deux apps

Bloomberg nuance : l’iPhone Fold ne gérerait pas « plusieurs fenêtres » comme un iPad mini, mais pourrait afficher deux apps côte à côte. C’est cohérent avec ce que proposent déjà Samsung/Google/OPPO dans l’univers des smartphones pliables. La seule exception régulièrement citée reste OnePlus et son Open Canvas, qui permet une logique à trois apps (avec une troisième fenêtre fine et rapidement extensible).

Apple choisirait donc un compromis « Apple-like » : assez de multitâche pour justifier l’écran interne, mais sans transformer l’iPhone en iPad mini bis au niveau paradigme.

Matériel : un format proche iPad mini, et une biométrie dictée par la physique

Toujours selon Bloomberg (et en cohérence avec d’autres fuites récentes), l’écran interne mesurerait environ 7,7 pouces une fois ouvert, soit un gabarit très proche de l’iPad mini. En outre, Apple sacrifierait Face ID sur ce format — non par choix idéologique, mais par contrainte d’épaisseur — au profit d’un capteur d’empreinte dans le bouton latéral (Touch ID « iPad-style »).

Les pliables Android ont déjà normalisé l’idée du split-screen et des interfaces adaptatives. Là où Apple peut faire la différence, c’est sur la cohérence : une UI qui bascule proprement entre écran externe et interne, des apps système exemplaires, et des guidelines claires pour les développeurs.

Si Apple réussit ce passage « iPhone → mini-tablet » sans friction, l’iPhone Fold pourrait devenir moins un objet exotique qu’un iPhone… qui se déplie en iPad. Et c’est probablement la seule définition d’un pliable qui colle à la grammaire Apple.