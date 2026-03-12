Accueil » RAM et SSD : Pourquoi les prix des PC explosent chez ASUS, Apple et HP ?

RAM et SSD : Pourquoi les prix des PC explosent chez ASUS, Apple et HP ?

Le PC n’avait pas vraiment besoin de ça. Après deux années de normalisation post-pandémie, voilà que le marché se retrouve rattrapé par un composant aussi banal qu’essentiel : la mémoire. DRAM et NAND repartent à la hausse, et l’effet domino se fait déjà sentir chez les grandes marques — de l’entrée de gamme aux machines pro — avec des augmentations de prix qui, cette fois, ne ressemblent plus à un ajustement marginal.

Derrière la flambée, un moteur unique : l’IA, et surtout l’infrastructure qui la nourrit.

Ce qui fait grimper DRAM et NAND : l’IA aspire la capacité (et les usines suivent la marge)

Le mécanisme est connu dans la chaîne semi-conducteurs, mais l’ampleur change d’échelle : les fabricants réallouent leurs capacités vers les produits les plus rentables, et, en 2026, ce sont les mémoires « premium » pour serveurs IA (dont la HBM) qui captent l’attention.

Plusieurs récentes analyses décrivent un marché où l’IA et les datacenters tirent la demande, pendant que l’offre « grand public » se tend :

Les prix comptant ont accéléré début 2026, avec un bond marqué sur certaines références NAND et une pression forte sur la DRAM « PC », alimentée par une demande datacenter et des arbitrages de production.

Omdia décrit de « graves problèmes d’approvisionnement en mémoire et en stockage » en 2026 et lie explicitement la baisse attendue des volumes PC à la hausse des coûts mémoire/stockage.

IDC évoque aussi un déséquilibre offre/demande mémoire en 2026, avec une croissance d’offre sous les normes historiques et une hausse des prix qui se répercute sur les appareils.

Traduction côté constructeurs : quand la DRAM et la NAND deviennent plus chères (ou moins disponibles), il n’y a que trois options : rogner la marge, réduire les configurations (moins de RAM/SSD), ou augmenter les prix. Dans un marché PC déjà sensible, la troisième option finit presque toujours par arriver.

Les hausses commencent : ASUS ouvre la marche, le reste suit

Les premiers signaux remontent déjà des canaux de distribution, avec des variations selon les gammes et les régions. Des hausses chez ASUS ont été rapportées sur certaines gammes, attribuées à la hausse des coûts de mémoire, avec des ordres de grandeur évoqués autour de 15–20 % dans certains marchés.

ASUS, Acer, HP, Dell/Lenovo sur le segment professionnel laissent entrevoir une pression qui s’étend à l’ensemble de la chaîne PC.

Il faut le dire clairement : tout le monde ne montera pas ses prix au même rythme. Les marques arbitrent différemment selon les contrats (prix « contract » vs spot), les stocks, les priorités (protéger les ventes grand public vs préserver les marges pro), et leur capacité à « absorber » temporairement le choc. Mais, la direction est la même : si la mémoire continue de grimper, les hausses se généralisent.

Même Apple est rattrapé : la hausse de ticket devient visible

Apple n’est pas le meilleur baromètre du PC « commodité », mais c’est un excellent thermomètre psychologique : quand Apple bouge ses prix, le marché écoute. Plusieurs sources relaient des hausses sur les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, avec des augmentations notables selon les versions (selon les configurations et les modèles).

Ce n’est pas uniquement « la mémoire » qui explique une stratégie tarifaire Apple — mais dans une période où les coûts des composants critiques montent, l’argument devient mécaniquement plus audible.

« Et maintenant ? »

Le point le plus inquiétant n’est pas la hausse en elle-même : c’est sa durée probable. Omdia anticipe un recul des expéditions PC en 2026 (autour de -12 %) dans un contexte de hausse des coûts mémoire/stockage, avec un impact particulièrement dur sur les PC à bas prix.

En clair, si la mémoire reste contrainte parce que l’IA continue d’absorber capacité et investissements, la tension peut durer. Et dans ce scénario, on verra probablement deux tendances se renforcer :

Montée en gamme forcée : plus de modèles « premium » (marges), moins de configurations agressives. Réduflation technique : des PC vendus au même prix… avec moins de RAM/SSD qu’attendu, ou des upgrades plus coûteux.

La mémoire est en train de rappeler une vérité simple : dans le PC, ce n’est pas le CPU qui fait le prix au quotidien, ce sont souvent les composants « silencieux » — RAM et SSD — qui dictent la douleur au moment de payer. Et en 2026, ces composants ont l’IA comme concurrent direct sur la ligne de production.