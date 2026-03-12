Accueil » iPhone 18 Pro : Pourquoi la révolution du design « tout écran » n’aura pas lieu en 2026 ?

iPhone 18 Pro : Pourquoi la révolution du design « tout écran » n’aura pas lieu en 2026 ?

iPhone 18 Pro : Pourquoi la révolution du design « tout écran » n’aura pas lieu en 2026 ?

Début 2026, l’idée d’un iPhone 18 Pro au design franchement remanié a fait rêver — au point de relancer le fantasme d’un Face ID sous l’écran et d’une Dynamic Island réduite à l’état de souvenir.

Puis, la rumeur a été calmée, certains parlant d’un malentendu « perdu dans la traduction ». Aujourd’hui, une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station sur Weibo va dans le même sens : pas de Face ID sous l’écran pour l’iPhone 18 Pro, et donc… probablement pas de révolution visuelle cette année.

Un iPhone 18 Pro qui « ressemble » à l’iPhone 17 Pro : plausible, mais pas forcément immobile

Selon ce que rapportent des articles relayant la fuite, Apple conserverait un module frontal très proche de la génération actuelle — ce qui impliquerait le maintien d’une découpe type Dynamic Island (ou d’un bloc « matrix/Face ID » analogue) plutôt qu’un écran quasi intégral.

Ce n’est pas totalement incohérent avec d’autres bruits de couloir récents : Macworld expliquait déjà qu’une « refonte » de la découpe était loin d’être acquise, et que certaines parties de Face ID pourraient migrer sous la dalle plus tôt que l’ensemble du système — ce qui donnerait un gain esthétique… mais pas la disparition complète de l’encoche.

Et, en toile de fond, plusieurs sources situent plutôt l’arrivée d’un Face ID réellement sous l’écran plus tard, alimentant l’idée d’un palier technologique plutôt que d’un saut immédiat.

C’est là que le dossier devient plus intéressant : si l’iPhone 18 Pro n’obtient pas son « moment design », Apple a tout intérêt à faire basculer l’attention sur le matériel invisible — performance, efficacité énergétique, IA embarquée, caméra.

A20 Pro en 2 nm : la vraie bascule pourrait être là

La rumeur d’un A20/A20 Pro gravé en 2 nm (TSMC N2) revient fréquemment dans les projections autour de l’iPhone 18 Pro. Et, TSMC, de son côté, avance sur N2 : Tom’s Hardware rapporte que la production « 2nm-class » aurait démarré fin 2025, avec des gains typiques annoncés (ordre de grandeur) en performance et en consommation par rapport au 3 nm.

Autre rumeur structurante : l’usage du Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), une approche où la RAM serait intégrée plus directement au niveau du wafer aux côtés du CPU/GPU/Neural Engine, au lieu d’être placée à côté via interposer. Dit simplement : latence potentiellement réduite, bande passante mieux exploitée, et gains d’efficacité — donc très aligné avec « Apple Intelligence ».

Batterie et photo : les leviers « grand public » qu’Apple peut actionner sans changer la façade

Digital Chat Station est aussi associé à des rumeurs sur une batterie plus généreuse (souvent exprimée en « 5k+ » dans les discussions, même si Apple communique plutôt en Wh), et une optique à plus grande ouverture/évolution de l’ouverture (utile en basse lumière et pour la vitesse d’obturation).

Ce sont des améliorations très « vendables » en keynote, surtout si le design ne fournit pas de nouveau narratif.

Apple semble assumer un cycle « formes stables, architecture en mouvement »

Ce scénario — un iPhone Pro visuellement familier, mais technologiquement plus ambitieux à l’intérieur — colle assez bien à la mécanique Apple : elle change rarement tout en même temps. Et c’est peut-être volontairement frustrant : Apple préfère souvent introduire une nouveauté majeure (ici, potentiellement le 2 nm + un packaging WMCM) pendant qu’elle « tient » le design, plutôt que d’empiler les risques industriels.

La vraie question, au fond, n’est pas « est-ce que l’iPhone 18 Pro se ressemble ? », mais est-ce que l’écart d’usage sera perceptible : autonomie, chauffe, photo basse lumière, et surtout fluidité des fonctions IA au quotidien. Si Apple réussit ce coup-là, l’absence de révolution esthétique passera comme une note de bas de page. Sinon, l’iPhone 19 Pro aura beau promettre un futur plus « plein écran », il héritera d’une attente… plus exigeante que jamais.