MacBook SE et iPhone 17e : Le plan secret d’Apple pour inonder le marché en 3 jours avec 5 produits

Apple s’apprête à jouer une partition inhabituelle : non pas un seul keynote qui compacte tout, mais une séquence de révélations étalées entre le 2 et le 4 mars 2026, culminant avec sa « special Apple experience » organisée en parallèle à New York, Londres et Shanghai.

D’après Mark Gurman (Bloomberg), Apple y dévoilerait au moins cinq produits, avec un rythme volontairement « multi-jours » qui ressemble autant à une stratégie de lancement qu’à une stratégie de narration.

Ce format tranche avec l’Apple des grands shows scénarisés depuis Cupertino. Ici, le mot-clé est « experience » — et il semble indiquer une approche plus globale et plus de prise en main, pensée pour des démonstrations et des prises en main, plutôt que pour un monologue de scène.

Les cinq produits attendus : Mac, iPhone et iPad en rafale

Selon les reprises de Power On, Apple préparerait un mix très large, avec deux objectifs : rafraîchir le premium et attaquer l’entrée de gamme plus frontalement.

Un MacBook « abordable » (la « pièce maîtresse » de la vague)

De nouveaux MacBook Air (attendus avec une nouvelle génération de puces M)

De nouveaux MacBook Pro (même logique, gamme « pro » rafraîchie)

Un iPhone 17e (mise à jour de l’offre plus accessible)

Au moins un nouvel iPad (les rumeurs pointent vers un iPad entrée de gamme et/ou un iPad Air actualisé)

Le point le plus stratégique : un MacBook abordable… avec une puce d’iPhone (A18 Pro)

C’est la pièce la plus disruptive du puzzle : Apple travaillerait sur un MacBook abordable équipé d’une puce A18 Pro (classe iPhone), et non d’un SoC de séries M. L’objectif serait clair : faire baisser le ticket d’entrée tout en conservant un niveau de performances jugé « suffisant » pour l’école, le Web, la bureautique et les usages du quotidien — là où les Chromebooks et PC Windows low-cost dominent.

Plusieurs sources évoquent aussi une identité plus « fun » (coloris vifs, esprit iMac) et un positionnement prix agressif (rumeurs variables, mais l’idée d’un Mac nettement sous 1 000 dollars revient souvent).

Apple veut verrouiller les deux extrémités du marché

Ce « rollout » sert une logique simple :

Entrée de gamme : un MacBook accessible pour élargir la base (éducation, primo-acheteurs, marchés sensibles au prix). Premium : Air et Pro rafraîchis pour maintenir la pression sur le segment créatif/professionnel. Milieu de gamme smartphone : iPhone 17e pour renforcer une zone devenue ultra-compétitive.

Et, le choix d’un lancement multi-jours, adossé à une expérience internationale, raconte aussi une ambition : faire de mars 2026 une « fenêtre de refresh » qui touche plusieurs familles produit d’un coup, en maximisant l’attention médiatique sans la diluer dans un keynote-marathon.