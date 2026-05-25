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Apple Watch : watchOS 27 miserait sur la stabilité plutôt que sur de grandes nouveautés

iPhone 20 : écran sans bordures, Face ID sous l’écran et design révolutionnaire en fuite

L’Apple Watch a façonné le marché moderne des montres connectées depuis son lancement en 2015. Mais plus de dix ans plus tard, Apple semble aborder une période plus prudente, au moment même où les wearables évoluent vers des formats plus discrets, plus autonomes et davantage pilotés par l’IA.

Selon Mark Gurman, watchOS 27 miserait surtout sur la stabilité, les performances et de petites améliorations, avec notamment un travail sur le suivi cardiaque, plutôt que sur de grandes nouveautés visibles.

La montre connectée face à une nouvelle concurrence

Le défi n’est plus seulement de proposer le meilleur écran ou le plus grand nombre d’apps. Des acteurs comme Oura et Whoop ont déplacé la conversation vers le sommeil, la récupération, le coaching personnalisé et l’analyse passive de la santé.

Apple conserve des atouts majeurs : son écosystème, ses capteurs, son design et son intégration avec l’iPhone. Mais la critique revient souvent : l’app Santé accumule beaucoup de données, sans toujours les transformer en conseils vraiment actionnables.

Une stratégie santé en recomposition

Cette phase arrive aussi après d’importants changements internes. Apple a annoncé en 2025 la transition de Jeff Williams, longtemps associé à l’Apple Watch et aux initiatives santé, vers un départ à la retraite en fin d’année.

La succession de Tim Cook ajoute une autre variable : John Ternus doit devenir CEO d’Apple le 1er septembre 2026, dans un contexte où l’IA et la santé connectée deviennent centrales pour la prochaine décennie de produits.

Raffiner ne suffira peut-être plus

Apple travaille depuis longtemps sur des projets plus ambitieux, dont la mesure non invasive du glucose, encore loin d’un lancement grand public confirmé.

watchOS 27 pourrait donc être moins une panne d’inspiration qu’une mise en ordre avant une nouvelle étape. Mais le risque est réel : dans la santé connectée, les utilisateurs n’attendent plus seulement des graphiques. Ils veulent des réponses, des recommandations et une forme de coaching intelligent.

L’Apple Watch reste la référence. Reste à savoir si elle peut redevenir l’objet qui définit la prochaine génération du wearable.