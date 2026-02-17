Accueil » MacBook à petit prix : Apple préparerait un modèle à puce A18 Pro pour le 4 mars, avec des couleurs inédites

Apple pourrait enfin tenter ce que beaucoup attendaient depuis des années : un MacBook plus accessible, pensé pour descendre sous le MacBook Air sans donner l’impression d’un produit au rabais.

D’après Mark Gurman (Bloomberg), la machine viserait une arrivée autour de mars 2026, probablement lors de l’événement du 4 mars, avec un objectif clair : amener « l’expérience Mac » à un prix plus proche des PC d’entrée de gamme… et des Chromebooks.

Un « vrai » MacBook d’entrée de gamme, pas un Air amputé

L’idée n’est pas celle d’un MacBook Air simplement rogné. Les éléments rapportés parlent plutôt d’un modèle à part, conçu pour faire baisser les coûts sans toucher à la sensation premium : châssis aluminium, unibody, mais avec un process de fabrication plus rapide (donc moins coûteux).

Côté prix, les rumeurs qui circulent ces derniers jours évoquent un positionnement entre 599 et 799 dollars, en dessous de la gamme Air actuelle.

Le tournant : une puce de série A « iPhone » à la place d’une puce M

C’est la partie la plus disruptive. Gurman indique que Apple testerait un MacBook basé sur une puce de série A — potentiellement l’A18 Pro — plutôt qu’un Apple Silicon de séries M.

Sur le papier, c’est cohérent : pour un usage « étudiant/quotidien » (Web, streaming, bureautique, prises de notes, productivité légère), une puce iPhone haut de gamme peut être très à l’aise. Mais c’est aussi un changement stratégique : Apple réintroduirait une segmentation par architecture de produit, comme si elle créait une « porte d’entrée » Mac différente — plus simple, plus économique, plus pour le marché de masse.

Les fuites évoquent un écran sous les 13 pouces (souvent présenté comme ~12,9 pouces), et un panneau IPS plutôt qu’un écran premium type mini-LED/OLED. Là encore, c’est un arbitrage logique : préserver l’essentiel (la machine, le clavier, macOS) et rogner là où le coût grimpe vite.

Les couleurs : Apple pourrait viser l’école, et assumer le fun

Autre indice qui fait parler : une palette de finitions « plus légères », avec des tests de jaune clair, vert clair, bleu, rose, en plus de l’argent classique et d’un gris plus sombre — même si Gurman suggère que toutes ne seraient pas commercialisées.

Et ce n’est pas anecdotique : la couleur, chez Apple, sert souvent de signal de gamme. Un MacBook plus « pop » serait parfaitement aligné avec une cible étudiants/primo-accédants, et avec un marché où les Chromebooks ont longtemps capté le volume.

Un Mac « démocratique » qui pourrait changer la bataille de l’éducation

S’il se confirme, ce MacBook pourrait répondre à une question simple : comment vendre macOS à des acheteurs qui ne veulent (ou ne peuvent) pas mettre le prix d’un Air ? Avec un tarif plus bas, Apple attaquerait plus directement l’entrée de gamme Windows (PC à 600–800 dollars), et surtout l’éducation, terrain où Google a longtemps eu un avantage structurel.

Mais, le pari a des zones d’ombre — et elles seront décisives : autonomie réelle, stockage de base, nombre de ports, et surtout la manière dont macOS est optimisé pour une puce de série A en format laptop (gestion thermique, performances soutenues, charge de travail). Pour Apple, le risque n’est pas de sortir un Mac moins puissant : c’est de sortir un Mac « moins Mac » dans l’expérience.

En revanche, si la recette tient — aluminium, design propre, performances fluides, prix agressif — Apple pourrait signer son MacBook le plus important depuis des années : pas celui qui impressionne, mais celui qui convertit.