iPhone 17e : La Dynamic Island et MagSafe arrivent enfin sur l'entrée de gamme

Apple pourrait bientôt redonner du souffle à sa gamme « accessible premium ». Selon une fuite relayée par FrontPageTech, l’iPhone 17e adopterait enfin la Dynamic Island, récupérerait un A19 (dans une version « moins haut de gamme »), et intégrerait MagSafe — un trio de changements qui rapproche visuellement (et fonctionnellement) l’entrée de gamme des modèles plus chers.

iPhone 17e : Un iPhone « e » plus moderne, mais encore bridé là où ça compte

Le cœur de la fuite : fin de l’encoche, place à la Dynamic Island sur un écran 6,1 pouces… mais qui resterait en 60 Hz, l’un des compromis les plus visibles à l’usage en 2026.

Côté photo, Apple conserverait l’approche minimaliste : un seul capteur arrière de 48 mégapixels (Fusion), et une évolution surtout portée par le traitement logiciel via la puce.

La vraie mise à niveau : Apple Intelligence, 8 Go de RAM et nouvelles puces réseau

Toujours selon ces rumeurs, l’iPhone 17e combinerait :

A19 « sous cadencé » + 8 Go de RAM, de quoi activer Apple Intelligence (et éviter l’étiquette « iPhone sans IA »).

Un modem maison C1X, dans la continuité de la stratégie de verticalisation radio d’Apple.

Et surtout MagSafe, une addition symbolique : Apple retire un point de friction qui faisait « cheap » sur les modèles d’entrée.

Positionnement : 599 dollars et une annonce « communiqué de presse » imminente ?

Le prix évoqué resterait autour de 599 dollars, dans l’esprit de l’iPhone 16e lancé au même tarif. Et contrairement au calendrier Apple habituel, plusieurs sources parlent d’un lancement plus tôt que prévu, possiblement via communiqué dès ce mois-ci.

Le mouvement est cohérent : Apple conserve les concessions qui protègent la marge (60 Hz, caméra unique), mais gomme ce qui nuisait à la perception premium (encoche, absence de MagSafe). À 599 dollars, l’iPhone 17e viserait une zone très rentable : le milieu de gamme aspirational, là où l’on achète autant un OS et un écosystème qu’une fiche technique — surtout sur les marchés où le Pixel « a » et les Galaxy A hauts de gamme gagnent du terrain.