One UI 8.5 Beta 5 : Samsung transforme Bixby en agent conversationnel

Samsung a glissé l’info comme si de rien n’était : dans le changelog de One UI 8.5 Beta 5 pour les Galaxy S25, on ne lit qu’une simple mise à jour de version Bixby. Sauf que, sur le terrain, les premiers retours racontent tout autre chose : Bixby est en train de muter — plus rapide, plus bavard, plus utile… et surtout plus connecté au Web.

Cette Beta 5 pèse autour de 548 à 550 Mo, embarque le patch de sécurité de février 2026, et se déploie notamment aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Inde, Corée et Pologne.

Un Bixby qui passe de la « commande vocale » à l’assistant conversationnel

Les testeurs décrivent un assistant qui ne se contente plus d’exécuter des actions, mais qui rédige, structure et explique mieux : réponses plus longues, sorties plus « organisées », et une compréhension plus naturelle des demandes. Android Central parle d’un Bixby qui devient un « agent conversationnel », davantage centré sur l’intention que sur la syntaxe parfaite.

Samsung officialise d’ailleurs ce repositionnement dans sa communication : le « nouveau Bixby » est pensé pour dialoguer en langage naturel et rendre l’interaction avec l’appareil plus intuitive.

Le vrai tournant : le web « en direct » — et Perplexity apparaît (presque) à visage découvert

Le détail qui change la perception du produit, c’est l’intégration Web. Plusieurs retours évoquent des réponses alimentées par des sources en ligne, avec même un petit indice visuel Perplexity qui apparaît dans certains résultats. SammyMobile va plus loin : la source indique que l’accès aux réponses Web est propulsé par Perplexity (même si la bêta, elle, n’affiche pas forcément un branding explicite partout).

En clair, Samsung semble enfin donner à Bixby une compétence qui le rend immédiatement compétitif… l’actualité. Parce qu’un assistant qui ne sait pas « lire le monde » en temps réel finit toujours par perdre face à un moteur de recherche — ou à Gemini.

Meilleur contrôle du téléphone : là où les assistants trébuchent souvent

L’autre progrès, plus discret mais potentiellement plus important, concerne le contrôle système. Les requêtes du type « mets la luminosité à 30 % » ou « passe le son à 3” deviennent plus naturelles et plus fiables. C’est le territoire où Bixby a historiquement été crédible (l’intégration profonde au système), mais où l’expérience manquait de fluidité.

Samsung et plusieurs retours mettent justement en avant ce pilotage « en anglais naturel » (et par extension, en langage naturel).

Même l’interface évolue : animation plus propre, barre « pilule » au bas de l’écran, codes visuels plus discrets. C’est le genre de retouche qui n’impressionne pas sur une fiche produit — mais qui trahit souvent un travail de fond, parce que Samsung n’actualise pas l’habillage d’un assistant s’il reste le même moteur derrière.

Samsung ne « répare » pas Bixby — il le repositionne

Pendant des années, Bixby a été perçu comme un assistant « fonction », utile pour quelques réglages mais loin d’un vrai copilote conversationnel. Là, Samsung tente une synthèse rare :

Bixby pour l’appareil (actions rapides, réglages, continuité One UI)

Perplexity pour le Web (réponses à jour, recherche contextualisée)

Et une couche conversationnelle pour donner une impression d’assistant unifié plutôt qu’un patchwork.

C’est exactement le genre de combo qui peut faire basculer l’usage : non pas battre Gemini à la « grande IA », mais gagner sur le quotidien, là où l’utilisateur veut une réponse et une action.

Et le timing n’est pas innocent : cette beta arrive juste avant Galaxy Unpacked le 25 février, où One UI 8.5 est attendu comme une base logicielle clé de la génération S26.