Un nouvel iMac Pro avec puce M5 Max pourrait arriver dès 2026

Depuis l’abandon de l’iMac Pro en 2021, les rumeurs autour de son retour n’ont jamais vraiment cessé. Aujourd’hui, elles prennent un nouveau poids : une fuite récente suggère que Apple travaillerait sur un nouvel iMac Pro équipé d’une puce Apple M5 Max, ce qui pourrait annoncer un lancement dès l’an prochain.

L’information provient de MacRumors, qui affirme avoir eu accès à des fichiers logiciels internes d’Apple, plus précisément des kernel debug kits utilisés par les ingénieurs de la marque. Ces fichiers contiendraient des identifiants matériels correspondant à des produits non encore annoncés, dont un iMac Pro doté d’une puce M5 Max, elle aussi inédite.

Sachant que les MacBook Pro M5 Max sont attendus début 2026, la fenêtre temporelle d’un iMac Pro l’année prochaine devient crédible.

Prudence : un prototype interne n’est pas forcément un produit final

MacRumors tempère toutefois l’enthousiasme. Les mêmes fichiers mentionnent aussi des appareils clairement destinés à des tests internes, comme des iPad mini sous tvOS ou des MacBook équipés de puces A15, qui n’ont jamais été commercialisés.

Autrement dit, cet iMac Pro pourrait être soit un prototype interne, soit un produit en développement avancé ou soit un projet finalement abandonné.

Mais, plusieurs rumeurs précédentes évoquaient déjà un iMac haut de gamme “Pro”, ce qui renforce l’idée qu’Apple pourrait relancer cette gamme sous Apple Silicon.

Pourquoi un iMac Pro Apple Silicon aurait du sens

L’iMac Pro original avait un positionnement clair : une machine tout-en-un pour professionnels exigeants. Mais avec le recul, ses spécifications ont mal vieilli, notamment parce qu’il reposait uniquement sur des processeurs Intel.

Un iMac Pro équipé d’une puce M5 Max offrirait des performances massivement supérieures, une meilleure efficacité énergétique et une intégration parfaite avec l’écosystème Apple Silicon.

Ce serait aussi une alternative crédible au duo Mac Studio + Studio Display, pour ceux qui veulent une solution tout-en-un haut de gamme.

Ce que l’on attendrait d’un véritable iMac Pro moderne

Pour mériter son nom, un nouvel iMac Pro devrait aller bien au-delà d’un simple changement de puce.

1. Des performances et du stockage à la hauteur

Puce M5 Max, voire M5 Ultra

Jusqu’à 8 To de stockage, contre 4 To auparavant

Pensé pour la vidéo, la photo, la 3D et l’IA

2. Un écran vraiment “Pro”

L’écran est l’un des points les plus critiqués de l’ancien modèle.

Les attentes :

Liquid Retina XDR

Mini-LED

HDR

Jusqu’à 1 600 nits de luminosité maximale

ProMotion 120 Hz

Option verre nano-texturé

À titre de comparaison, l’ancien iMac Pro plafonnait à 500 nits, soit le niveau d’un MacBook Air.

3. Apple Intelligence intégré

Même si son déploiement est encore inégal, Apple Intelligence est destiné à devenir un pilier de macOS. Un iMac Pro ne pourrait pas s’en passer.

4. Une connectique vraiment professionnelle

Idéalement, Apple devrait s’aligner sur le Mac Studio, avec :

Thunderbolt 5

HDMI

USB-A et USB-C

Ethernet 10 Gb

Lecteur de cartes SDXC UHS-II

Rien n’est encore officiel, mais les signaux s’accumulent. Un iMac Pro Apple Silicon, propulsé par une puce M5 Max, serait logique tant sur le plan technique que stratégique.

S’il voit le jour en 2026, il pourrait marquer le retour d’un iMac réellement professionnel, combler le vide entre le Mac Studio et les portables Pro et redéfinir le tout-en-un haut de gamme chez Apple

Reste maintenant à voir si Apple transformera ce prototype présumé en produit commercial — ou si l’iMac Pro restera, une fois encore, un rêve de pro.