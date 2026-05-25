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iPhone 20 : écran sans bordures, Face ID sous l’écran et design révolutionnaire en fuite

iPhone 20 : écran sans bordures, Face ID sous l’écran et design révolutionnaire en fuite

L’iPhone 18 n’est pas encore officiel que les premières rumeurs autour de l’iPhone 20 commencent déjà à circuler. Une vidéo de rendu publiée par la chaîne YouTube fpt. prétend montrer ce qui pourrait devenir l’iPhone anniversaire de 2027, avec un design presque sans bordures, sans boutons physiques et avec Face ID entièrement dissimulé sous l’écran.

iPhone 20 : Un iPhone anniversaire pour tourner la page du design actuel

Le nom « iPhone 20 » peut surprendre. Logiquement, après l’iPhone 18, Apple devrait passer à l’iPhone 19. Mais, selon plusieurs rumeurs, la marque pourrait sauter une génération de nommage pour célébrer les 20 ans du premier iPhone, comme elle l’avait fait en 2017 avec l’iPhone X.

À l’époque, l’iPhone X avait marqué une rupture majeure : disparition du bouton Home, arrivée de Face ID et écran presque bord à bord. L’iPhone 20 pourrait jouer le même rôle symbolique, en inaugurant une nouvelle décennie de design pour Apple.

Un écran presque sans bordures, incurvé sur les quatre côtés

Les rendus montrent un appareil quasiment dépourvu de bordures, avec du verre qui semble se prolonger sur les quatre côtés. Apple travaillerait avec Samsung sur une dalle OLED spécifique, légèrement incurvée en haut, en bas, à gauche et à droite.

Cette approche donnerait à l’iPhone une apparence plus immersive, presque monolithique. Mais, elle pose aussi un défi technique : maintenir une luminosité homogène sur les bords incurvés, sans distorsion visuelle ni fragilité accrue.

Face ID sous l’écran et fin de la Dynamic Island

Autre changement majeur évoqué : la disparition de la Dynamic Island. Le système Face ID et la caméra frontale seraient placés sous l’écran, rendant la face avant beaucoup plus épurée.

Ce serait une évolution logique pour Apple, qui cherche depuis plusieurs années à réduire l’empreinte de ses capteurs. Mais l’intégration sous dalle reste complexe. Il faudra préserver la rapidité de déverrouillage, la précision de Face ID et la qualité des selfies, sans compromis visible pour l’utilisateur.

L’iPhone 20 pourrait également abandonner les boutons traditionnels au profit de commandes tactiles à retour haptique. Les touches de volume et d’alimentation seraient remplacées par des zones sensibles à la pression, capables de simuler un clic grâce aux vibrations.

Apple a déjà exploré cette piste par le passé. Si elle aboutit, elle renforcerait l’idée d’un iPhone plus fermé, plus fluide visuellement, mais aussi plus dépendant du logiciel et des moteurs haptiques.

Puce A21, capteur de 200 mégapixels et batterie silicium-carbone

Sur le plan matériel, les rumeurs évoquent une puce A21 gravée en 2 nm, un capteur principal de 200 mégapixels avec HDR amélioré, ainsi qu’une batterie utilisant une technologie silicium-carbone.

Ces éléments restent à prendre avec prudence, mais ils dessineraient un iPhone pensé pour franchir un cap en photo, autonomie et efficacité énergétique.

Une vision séduisante, mais encore très spéculative

À ce stade, l’iPhone 20 relève davantage du concept avancé que du produit confirmé. Apple n’a évidemment rien officialisé, et les défis techniques restent nombreux : écran incurvé, Face ID sous dalle, suppression des boutons, robustesse du châssis.

Mais, si ces rumeurs se concrétisent, l’iPhone 20 pourrait devenir le successeur spirituel de l’iPhone X : un modèle pensé non pas pour améliorer la formule existante, mais pour redéfinir ce qu’un iPhone doit être.