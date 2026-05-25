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iOS 27 : Apple pourrait autoriser Google Cast à la place d’AirPlay en Europe

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Apple préparerait l’un des changements les plus inattendus d’iOS depuis des années. Selon un rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, iOS 27 permettrait aux utilisateurs européens de choisir des systèmes de diffusion sans fil tiers — comme Google Cast — à la place d’AirPlay par défaut.

Une évolution qui illustre à quel point le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne commence à redessiner concrètement l’expérience iPhone.

AirPlay ne serait plus le passage obligé

Depuis des années, AirPlay est profondément intégré à l’écosystème d’Apple. Que ce soit pour envoyer une vidéo vers une TV, diffuser de la musique sur une enceinte ou partager l’écran d’un iPad, la technologie maison reste le chemin naturel — et souvent exclusif.

Avec iOS 27, les utilisateurs de l’Union européenne pourraient désormais définir des alternatives comme Google Cast comme solution par défaut pour la diffusion sans fil.

Ce changement peut sembler technique, mais il touche directement l’un des piliers stratégiques d’Apple : l’intégration verticale entre matériel, logiciel et services.

Le DMA pousse Apple à ouvrir son écosystème

Cette décision s’inscrit dans une série de concessions imposées par le DMA européen. Apple a déjà dû autoriser les boutiques d’applications tierces, accepter des systèmes de paiement alternatifs, et permettre le sideloading sur iPhone dans l’UE.

L’ouverture potentielle d’AirPlay représente une étape supplémentaire : cette fois, ce n’est plus seulement la distribution d’apps qui est concernée, mais la manière dont les appareils Apple communiquent avec le reste du marché.

Apple accuse Bruxelles de ralentir volontairement les négociations

La tension entre Apple et la Commission européenne continue de monter. Apple accuse désormais les régulateurs européens de retarder volontairement l’approbation de certaines propositions de conformité liées au DMA. La situation s’est récemment compliquée avec l’annonce de la fermeture prochaine de la marketplace iOS européenne de MacPaw, Setapp, qui a évoqué des conditions économiques trop complexes pour rester viable.

Au cœur du conflit : les frais imposés par Apple aux marketplaces alternatives. Aujourd’hui, les boutiques tierces doivent payer 0,50 € par installation après le premier million de téléchargements. Apple aurait proposé un modèle basé sur un partage de revenus à hauteur de 5 %, jugé plus acceptable par certains développeurs.

Une bataille bien plus large que le simple streaming

Pour les utilisateurs, la possibilité d’utiliser Google Cast ou d’autres protocoles sans passer par AirPlay apporterait davantage de flexibilité, notamment avec des téléviseurs ou enceintes non Apple. Mais, derrière cette fonctionnalité se joue une bataille beaucoup plus profonde.

Depuis quinze ans, Apple construit un écosystème pensé pour fonctionner de manière fluide… mais aussi relativement fermé. Le DMA européen cherche précisément à casser cette logique de verrouillage.

Et ce qui semblait impensable il y a encore quelques années — sideloading, app stores tiers, protocoles alternatifs par défaut — devient progressivement réalité sur iPhone en Europe.

L’Europe devient le laboratoire du futur iPhone

Apple continue de défendre sa position en affirmant que ces obligations complexifient l’expérience utilisateur et augmentent potentiellement les risques de sécurité.

Mais, le signal envoyé par Bruxelles est désormais clair : les utilisateurs doivent pouvoir choisir comment leurs appareils communiquent, installent des applications et partagent du contenu.

Avec iOS 27, l’iPhone européen pourrait ainsi devenir sensiblement différent de celui vendu dans le reste du monde — plus ouvert, plus interopérable, et peut-être moins dépendant des technologies exclusives d’Apple.