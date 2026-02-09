Accueil » Lancement Apple : L’iPad 11 et l’iPad Air M4 attendus pour la semaine du 2 mars avec focus IA ?

Apple s’apprêterait à ouvrir le bal de 2026 avec une salve de mises à jour très « internes » — mais pas anodines. Parmi elles, un iPad d’entrée de gamme rafraîchi qui pourrait enfin franchir une ligne symbolique : devenir compatible Apple Intelligence.

Un cap stratégique pour la tablette la plus accessible du catalogue, longtemps restée à l’écart de la promesse IA d’Apple.

iPad et iPad Air : Un lancement « bientôt », sans révolution de design

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman (Bloomberg) explique que Apple prépare un nouvel iPad d’entrée de gamme ainsi que des iPad Air mis à jour, avec un positionnement clair : pas de grand changement esthétique, mais un saut de performances via de nouveaux processeurs.

Selon Gurman, le futur iPad « de base » passerait à une puce A18, tandis que l’iPad Air grimperait à la M4. Plusieurs sources évoquent une fenêtre de tir autour de début mars 2026 (notamment la semaine du 2 mars), dans la continuité du calendrier Apple pour ce type de rafraîchissements.

A18 + 8 Go de RAM : la recette pour débloquer Apple Intelligence

Le point qui change tout, c’est l’effet domino de l’A18 : Apple Intelligence exige un socle matériel minimum, et l’iPad d’entrée de gamme actuel (A16, 6 Go de RAM) n’y a pas droit. Or, en plus de la puce, plusieurs fuites convergent vers une montée à 8 Go de RAM, précisément le seuil attendu pour rendre l’iPad « AI-ready ».

Si cela se confirme, Apple tiendrait un argument marketing simple et puissant : l’iPad le moins cher devient, enfin, un iPad « de l’ère Apple Intelligence ».

Apple remet l’IA au centre… et élargit vraiment son audience

Ce mouvement raconte une chose très concrète : Apple ne peut pas laisser son iPad le plus vendu (souvent le plus accessible) hors de la narration IA. Apple Intelligence n’est pas seulement une liste de fonctionnalités ; c’est un nouveau socle d’expérience que la marque veut rendre « normal » sur ses appareils.

Et l’approche est typiquement Apple : Pas de refonte coûteuse, une mise à niveau ciblée (A18 + RAM), et un bénéfice immédiatement lisible pour le grand public : « vous achetez l’iPad d’entrée de gamme, vous avez l’IA. »

En parallèle, la montée en gamme de l’iPad Air vers M4 positionnerait la tablette comme un produit encore plus proche du Mac dans l’écosystème — de quoi mieux segmenter : iPad (IA accessible) d’un côté, iPad Air (puissance créative) de l’autre.

Ce rafraîchissement iPad s’inscrirait dans une première vague plus large : Mark Gurman évoque aussi l’arrivée imminente de l’iPhone 17e, et des Macs mis à jour dans la même période. Autrement dit : Apple semble vouloir démarrer 2026 avec une idée directrice limpide — rendre son portefeuille « IA-compatible » le plus vite possible, y compris sur les produits grand public.