MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : Lancement attendu dès la semaine du 2 mars 2026

Apple aurait déjà posé la première pierre de sa génération Apple M5 avec un MacBook Pro de 14 pouces, mais ce n’était manifestement que l’ouverture. La suite — la partie attendue par les créatifs, les développeurs et tous ceux qui poussent macOS dans ses retranchements — se préciserait enfin : les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max approcheraient, avec une annonce évoquée dès la première semaine de mars.

Début mars dans le viseur : un refresh printanier très Apple

Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple préparerait ses nouveaux Mac pour une arrivée au tout début de mars 2026, dans ce qui ressemble à une séquence « rafraîchissement printanier » parfaitement rodée : annonces en ligne, disponibilité rapide, et une communication centrée sur la performance plutôt que sur le design.

Plusieurs médias tech alignés sur cette lecture parlent d’un lancement autour de la semaine du 2 mars. Au menu : des MacBook Pro 14 et 16 pouces mis à niveau, et un MacBook Air M5 pour compléter la bascule.

Apple M5 Pro/M5 Max : la mise à jour « muscle », sans refonte

L’attente est claire : cette refonte serait d’abord une histoire de silicium, pas de châssis. La génération Apple M5 Pro/M5 Max viserait à renforcer les usages lourds (montage, 3D, compilation, IA locale), sans changer l’équation esthétique des derniers MacBook Pro.

Des fuites vont jusqu’à relever des indices dans des versions bêta, suggérant qu’Apple prépare activement ses prochains SoC haut de gamme — et, surtout, qu’une puce « Ultra » pourrait aussi entrer dans la danse plus tôt que prévu (probablement côté Mac Studio).

OLED : la grande question… et le piège du calendrier

Évidemment, l’élément phare s’appelle OLED. Le MacBook Pro OLED — régulièrement associé à l’idée d’un écran plus ambitieux et même, selon certains rapports, à une prise en charge tactile — reste le produit qui pourrait redéfinir la gamme.

Mais tout indique que l’OLED ne serait pas forcément la star de cette refonte « début mars ». Les rapports les plus cohérents situent plutôt ce basculement sur la fin 2026, avec une montée en cadence de la production d’écrans au printemps (autour de mai).

Traduction : M5 Pro/M5 Max maintenant, OLED plus tard — deux temps, deux narrations marketing.

Et après ? Un MacBook « low-cost » et un écosystème qui s’aligne

Gurman évoque aussi un chantier beaucoup plus surprenant : un MacBook d’entrée de gamme, avec un écran sous les 13 pouces et une puce « classe iPhone » (des rumeurs parlent d’une A18 Pro). Un produit pensé pour élargir le Mac vers des budgets plus serrés — et potentiellement attaquer frontalement le terrain Chromebook/Windows entrée de gamme.

Dans le même tempo, Apple préparerait de nouveaux Mac Studio « pas longtemps après » la refonte de printemps (avec des puces haut de gamme, possiblement M5 Max et M5 Ultra), et un Studio Display rafraîchi, dont certains signes (délais de livraison qui glissent) font penser à une annonce imminente.

Apple veut gagner 2026 sur deux fronts — performance et segmentation

Ce calendrier, s’il se confirme, raconte une stratégie nette : resserrer l’offre Mac autour de paliers très lisibles.

MacBook Air M5 : efficacité, autonomie, grand public premium.

MacBook Pro M5 Pro/M5 Max : puissance et workflows professionnels, sans détour.

MacBook « abordable » : volume, éducation, nouveaux entrants, et élargissement du marché.

C’est une manière de reprendre le contrôle du récit : pendant que l’industrie PC se perd parfois entre « IA », « Copilot » et promesses floues, Apple avance par itérations matérielles, en segmentant mieux et en préparant un second acte OLED qui servira, lui, de rupture visible.

Si début mars marque bien l’arrivée des MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, ce ne sera pas « juste » un refresh : ce sera le signal que l’année Mac d’Apple commence vraiment — et que le plus spectaculaire est peut-être volontairement gardé pour plus tard.