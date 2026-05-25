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Samsung pourrait renommer ses pliables : le Galaxy Z Fold 8 deviendrait « Ultra »

Samsung pourrait renommer ses pliables : le Galaxy Z Fold 8 deviendrait « Ultra »

Samsung préparerait un changement stratégique important pour sa gamme pliable. Selon de nouvelles fuites issues de la chaîne d’approvisionnement, le constructeur ne lancerait pas seulement un nouveau modèle « Wide Fold » cet été : il pourrait aussi rebaptiser toute sa hiérarchie produit.

Le Galaxy Z Fold 8 classique deviendrait ainsi le Galaxy Z Fold 8 Ultra, tandis que le nouveau modèle large hériterait simplement du nom Galaxy Z Fold 8.

Un changement de nomenclature qui ressemble beaucoup à ce qu’Apple préparerait de son côté avec son futur iPhone pliable.

Galaxy Z Fold 8 : Le « vrai » flagship pliable deviendrait l’Ultra

Selon les informations qui circulent, le futur Galaxy Z Fold 8 Ultra représenterait le modèle le plus ambitieux techniquement : batterie de 5 000 mAh, triple capteur photo, hardware plus avancé, et design pliable traditionnel façon Fold actuel.

Samsung utiliserait donc le branding « Ultra » pour identifier clairement le modèle premium absolu de sa gamme pliable, comme c’est déjà le cas sur les Galaxy S Ultra.

Le nouveau Fold grand format, lui, proposerait une approche différente : format plus large, batterie 4 800 mAh, double capteur sans téléobjectif, et matériel légèrement moins haut de gamme.

Samsung veut imposer le « Wide Fold » comme nouveau format standard

Le détail le plus intéressant n’est probablement pas technique, mais marketing. Le modèle expérimental large — parfois appelé Galaxy Z Fold 8 Wide ou Galaxy Z Wide Fold dans les rumeurs — serait finalement commercialisé sous le nom « normal » de Galaxy Z Fold 8.

Autrement dit, Samsung pourrait vouloir présenter ce nouveau format horizontal comme l’évolution naturelle du pliable, tandis que l’ancien design deviendrait une variante « Ultra » plus spécialisée. C’est une stratégie particulièrement révélatrice.

Samsung répond directement au futur iPhone pliable

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour du premier iPhone pliable d’Apple convergent vers un format plus large et horizontal, proche de certains modèles Huawei récents. Samsung semble vouloir anticiper cette évolution du marché avant même l’arrivée d’Apple.

Le constructeur coréen sait probablement que si le format « wide fold » devient populaire grâce à l’iPhone Ultra pliable, il doit déjà disposer d’une réponse crédible et mature. Et, le choix du nom « Fold 8 » pour ce nouveau format pourrait être une manière subtile d’en faire le nouveau standard dans l’esprit des consommateurs.

Une nouvelle caméra selfie plus discrète

Les deux modèles pliables devraient également inaugurer une nouvelle caméra frontale externe plus compacte. Selon les rendus et fuites actuelles, Samsung réduirait fortement la taille du poinçon caméra sur l’écran externe. Une évolution discrète, mais importante dans la quête actuelle des constructeurs pour maximiser l’immersion visuelle.

Cette technologie pourrait ensuite arriver sur la gamme Galaxy S27 dès l’année prochaine.

Samsung et Apple convergent vers les mêmes noms

Autre élément fascinant : Samsung et Apple semblent progressivement adopter une nomenclature similaire. Apple préparerait un « iPhone Ultra » pliable. Samsung renommerait son Fold premium en « Ultra ». Et, la future gamme Galaxy S27 pourrait même introduire un modèle « Pro ».

L’industrie smartphone entre peut-être dans une phase de standardisation des gammes premium : standard, Pro, et Ultra. Des noms plus simples, plus lisibles… mais aussi plus proches entre concurrents.

Le pliable entre dans sa phase de maturité

Pendant longtemps, les smartphones pliables étaient surtout des vitrines technologiques. Aujourd’hui, Samsung semble commencer à structurer sa gamme comme une véritable famille de produits grand public.

Le message devient clair : un modèle standard plus accessible et plus moderne, un modèle Ultra plus puissant et plus premium, et des formats différenciés selon les usages.

Le marché pliable commence enfin à ressembler à celui des smartphones classiques. Et cela montre peut-être que Samsung considère désormais cette catégorie non plus comme une expérimentation… mais comme le futur cœur du haut de gamme Android.