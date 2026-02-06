MacBook Pro M5 Ultra : L’identifiant « H17D » repéré dans iOS 26.3 trahit les plans d’Apple

Depuis le passage à Apple Silicon, le MacBook Pro a déjà changé de catégorie : autonomie de marathonien, performances d’atelier, silence quasi monacal. Mais l’idée qui revient aujourd’hui, portée par un simple indice logiciel, est d’une autre nature : et si Apple préparait un MacBook Pro équipé d’une puce « Ultra » ?

Ce n’est pas une annonce. C’est une piste. Mais, une piste assez tangible pour réveiller un débat que Cupertino a soigneusement évité jusque-là.

Le « leak » qui met le feu : deux identifiants associés à la famille M5, dont un Ultra

MacRumors rapporte que la Release Candidate d’iOS 26.3 contient des références à deux SoC non annoncés — T6051 et T6052 — associés aux « platform names » H17C et H17D. Or, Apple utilise depuis des années une logique interne où :

H17G correspond au M5 « standard »

C est habituellement associé au Max,

D à l’Ultra,

et S au Pro.

Le point qui intrigue tout le monde : la trace du « Pro » (H17S) semble absente dans cette RC, alors que l’on s’attend justement à voir arriver des MacBook Pro M5 Pro/M5 Max dans ce cycle logiciel.

À partir de là, deux lectures s’affrontent :

Apple a changé son système de nommage interne, ou la RC est incomplète. Apple teste réellement du matériel avec un M5 Ultra — et pas forcément uniquement pour un desktop.

Pourquoi l’idée d’un MacBook Pro « Ultra » est à la fois excitante… et bizarrement logique ?

Apple a déjà cloisonné « Ultra » à la version de bureau. En effet, historiquement, le Ultra est une puce de Mac Studio/Mac Pro, pas une puce de portable. Cette séparation a du sens : un Ultra, c’est beaucoup de cœurs, beaucoup de bande passante… et potentiellement beaucoup de chaleur.

Sauf que… Apple a déjà tordu ses propres règles. Le précédent le plus parlant : Apple a sauté le Ultra « attendu » lors d’une récente génération. Dans le cycle Mac Studio, la marque a assumé publiquement que « toutes les générations n’auront pas forcément une déclinaison Ultra » — ce qui prouve que la gamme est devenue un outil de stratégie, pas un escalier mécanique.

Dans ce contexte, voir un « Ultra » réapparaître via des IDs internes n’a rien d’impossible. La vraie question, c’est où Apple le place.

Le scénario le plus crédible : un Apple M5 Ultra… plutôt pour Mac Studio que pour MacBook Pro

Le détail le plus important : un identifiant « Ultra » dans iOS ne signifie pas automatiquement « MacBook Ultra ». Il peut simplement indiquer qu’Apple prépare une machine M5 Ultra dans l’écosystème, et que l’OS (et ses frameworks) doit reconnaître cette puce.

D’ailleurs, l’industrie s’attend déjà à une vague MacBook Pro M5 « imminente » dans la fenêtre février/mars 2026, liée à macOS 26.3. Ce qui renforce l’idée que ces traces pourraient être liées à une préparation logicielle large, pas à un produit « hors-série ».

En clair : le plus probable, aujourd’hui, c’est qu’Apple teste un M5 Ultra pour un Mac Studio (ou un autre desktop), et que le code repéré n’est qu’un effet de bord.

Mais si Apple osait l’Ultra en portable… ce serait un message politique

Imaginons un instant qu’Apple fasse l’impensable : un MacBook Pro M5 Ultra. Ce ne serait pas un produit « pour tout le monde ». Ce serait un produit pour faire passer un message : reprendre le haut du panier face aux stations mobiles Windows très musclées, séduire les pros qui hésitent entre MacBook Pro Max et et de bureau, et surtout : consolider l’idée que le portable peut être la machine principale.

Le risque, lui, serait immédiat : gestion thermique, bruit, épaisseur, autonomie sous charge, et cannibalisation du Mac Studio. Ce genre de décision n’est pas technique seulement : c’est une question de segmentation, donc d’argent.

Si Apple lance ses nouveaux MacBook Pro en même temps que macOS 26.3, on aura vite des réponses indirectes.