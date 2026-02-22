Accueil » Samsung Galaxy S26 Plus : Pourquoi il s’annonce comme la déception de 2026 ?

À mesure que la date de présentation du Galaxy S26 se précise, un constat commence à émerger : le Galaxy S26 Plus pourrait être le grand « perdant » de la génération, celui qui évolue le moins… au moment même où les prix risquent de grimper.

Selon The Elec, Samsung conserverait sur le Galaxy S26 Plus le même écran AMOLED Quad HD+ de 6,66 pouces que sur le Galaxy S25 Plus, au lieu d’adopter la nouvelle dalle initialement prévue pour un modèle « Edge ». Le média coréen parle d’un choix de « spécification vérifiée », autrement dit une configuration déjà éprouvée, privilégiée faute de temps après l’abandon du modèle Edge.

Galaxy S26 Plus : Un écran inchangé… et une batterie qui ne bouge pas non plus

Ce n’est pas la seule « stagnation » qui se dessine. Plusieurs publications ont relayé des certifications (TÜV) laissant entendre que le Galaxy S26 Plus garderait une batterie autour de 4 900 mAh, proche de celle du S25 Plus.

Dit autrement : si vous attendiez une vraie montée en autonomie pour justifier un « Plus », ce n’est pas le scénario le plus encourageant.

Ironie du calendrier : d’après The Elec, le Galaxy S26 standard recevrait un nouvel écran 6,27 pouces, légèrement plus grand que la génération précédente (souvent donnée autour de 6,16 »). Le même article indique aussi un planning industriel déjà lancé : les pièces du modèle Plus fabriquées depuis le mois dernier, entrée en production du Plus et du modèle de base ce mois-ci, et l’Ultra déjà en production depuis le mois dernier.

Pourquoi Samsung ferait ça ?

Le raisonnement est simple : le calendrier et le risque. Si Samsung a réellement renoncé à un Galaxy S26 Edge (les rumeurs tournent autour d’un arrêt/abandon à l’automne 2025), il aurait fallu re-béquiller la gamme en vitesse. Dans ce contexte, conserver un écran déjà maîtrisé, c’est réduire les surprises côté rendement, calibrage, coût et validation.

C’est là que le Galaxy S26 Plus risque de devenir un produit compliqué à vendre : si le modèle de base progresse (écran, potentiellement d’autres détails), et si l’Ultra reste le « vrai » produit phare, le Plus doit justifier son existence par un bénéfice net — généralement écran + batterie + confort.

Or, si l’écran et la batterie stagnent, le Plus se retrouve coincé entre le modèle de base (plus accessible, plus « nouveau »), et l’Ultra (plus spectaculaire, plus différenciant).

Et avec la hausse des coûts composants que beaucoup anticipent, l’équation devient encore plus rude pour un modèle perçu comme « tiède ».

Rendez-vous fin février, disponibilité probable en mars

Les fuites convergent vers un événement Galaxy Unpacked le 25 février 2026, cité par plusieurs sources et leakers. Certaines sources évoquent une disponibilité autour du 11 mars 2026 (à prendre comme une estimation tant que Samsung ne confirme pas).

Conclusion : si ces informations se confirment, le Galaxy S26 Plus ne sera pas « mauvais » — il pourrait même être excellent. Mais, il risque d’être le moins excitant. Et en 2026, dans un marché où les cycles de renouvellement s’allongent, l’excitation devient souvent le meilleur levier de vente.