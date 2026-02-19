Accueil » OPPO Find X9s : Une batterie monstrueuse de 7 025 mAh pour le futur « compact » de 2026

OPPO n’a pas vraiment ralenti ces derniers mois : après le déploiement international des Find X9/Find X9 Pro, la marque continue d’étirer sa gamme premium avec un modèle qui ressemble à une réponse très 2026 — plus d’autonomie, plus d’efficacité, moins de superflu.

Selon une fuite relayée par SmartPrix, le OPPO Find X9s serait en préparation pour un lancement au T2 2026, y compris sur des marchés comme l’Inde. Ce Find X9s ne serait pas une révolution de la série Find. Plutôt une itération « S » assumée : une fiche technique haut de gamme, mais optimisée, avec un gros accent sur la batterie — et un compromis notable : l’absence de charge sans fil.

Un écran 1,5K à 120 Hz, dans la continuité du Find X9

D’après les informations partagées, le Find X9s conserverait un format familier : 6,59 pouces AMOLED, définition 1,5K, 120 Hz. Sur le papier, c’est exactement le type de dalle qu’Oppo utilise déjà sur son Find X9 standard, dont la fiche officielle confirme la diagonale et le positionnement orienté finesse/batterie.

Autrement dit, OPPO ne cherche pas à « impressionner » avec une 2K systématique. Il vise l’équilibre : finesse, fluidité, et coût énergétique maîtrisé.

La pièce maîtresse, c’est le MediaTek Dimensity 9500s, annoncé officiellement mi-janvier 2026. Le Find X9s serait l’un des modèles premium à s’appuyer sur ce SoC, avec deux configurations évoquées : 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go.

Dans la stratégie OPPO, ce choix a du sens : MediaTek s’impose de plus en plus sur le haut de gamme Android quand l’objectif est clair — performance + autonomie — sans forcément jouer la surenchère thermique.

7 025 mAh et 100 W : l’autonomie comme argument massue

C’est sans doute le point le plus spectaculaire : 7 025 mAh de batterie, avec 100 W en filaire. Ce chiffre n’est pas anodin dans la gamme : OPPO revendique déjà 7 025 mAh sur le Find X9, mais avec une charge filaire annoncée à 80 W. Le tournant, c’est le revers de la médaille : la fuite affirme que le Find X9s ferait l’impasse sur la charge sans fil.

Dans un monde où le « flagship » se définit aussi par ses commodités, c’est un choix fort — et probablement calculé. Moins de bobine, moins de complexité interne, potentiellement plus de place/optimisation, et un produit plus simple à positionner.

Triple 50 mégapixels : cohérence photo plutôt que course aux capteurs

Toujours selon la fuite, OPPO resterait sur une approche « propre » et lisible :

50 mégapixels principal

50 mégapixels ultra grand-angle

50 mégapixels périscope (capteur mentionné : Samsung JN5 ou Sony LYT-700)

et une caméra frontale 32 mégapixels.

Si cela se confirme, le Find X9s s’inscrirait dans la philosophie photo déjà observée sur le Find X9 standard (triple 50 mégapixels), en jouant davantage sur le traitement, l’optique et la cohérence des focales que sur un capteur « trophy ».

Un « S » qui dit beaucoup du marché 2026

Le Find X9s, tel qu’il se dessine, ressemble à un produit typique de l’ère actuelle :

les batteries silicon-carbon deviennent un différenciateur premium, au même titre que la photo ;

les marques cherchent à segmenter plus finement : garder un modèle « complet » (X9) et proposer une variante « efficience/valeur » (X9s) ;

et la charge sans fil, longtemps devenue un réflexe, redevient un levier de différenciation plutôt qu’un acquis.

Si OPPO le lance vraiment au T2 2026, il arrivera dans une fenêtre où beaucoup de flagships se ressemblent. Dans ce contexte, une autonomie extrême + une charge 100 W + une photo cohérente peut être une proposition plus « désirable » qu’une énième course à la 2K ou au capteur géant.