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OPPO Reno X : le smartphone large qui veut imiter un pliable sans charnière

OPPO Reno X : le smartphone large qui veut imiter un pliable sans charnière

OPPO préparerait un appareil assez atypique : un smartphone au format large, pensé pour offrir une expérience proche d’un pliable, mais sans écran flexible ni mécanisme complexe.

Une idée à mi-chemin entre le téléphone classique et la mini-tablette de poche.

Reno X : Un Reno pas comme les autres

Alors que la série Reno 16 se prépare déjà en Chine, une fuite signée Digital Chat Station évoque un autre modèle en développement : le OPPO Reno X. Le prototype disposerait d’un écran plat de 6,39 pouces, avec une définition autour de 21xx x 13xx pixels et surtout un ratio proche du 16:10, bien plus large que les smartphones actuels.

L’objectif serait clair : proposer une surface d’affichage plus confortable pour la lecture, la vidéo, le multitâche ou le jeu, sans passer par une charnière comme sur un pliable.

Une fiche technique ambitieuse

D’après la fuite, le Reno X embarquerait une puce MediaTek Dimensity série 9, une batterie d’environ 7 000 mAh et un triple module photo avec capteur principal de 50 mégapixels et téléobjectif périscopique.

Le design évoqué serait compact, mais très large, avec des dimensions proches de 143 x 91 mm. Un format inhabituel, presque carré, qui pourrait séduire ceux qui veulent plus d’espace sans accepter l’épaisseur, le prix ou la fragilité d’un smartphone pliant.

Une alternative au pliable ?

Le Reno X pourrait incarner une tendance intéressante : celle des smartphones « wide slab », des appareils fixes, mais plus proches d’une petite tablette que d’un téléphone vertical classique.

Pour OPPO, ce serait aussi une manière de tester un nouveau territoire sans dépendre d’un mécanisme pliant coûteux. Une voie plus simple, plus robuste, mais potentiellement plus risquée commercialement : les usages sont séduisants, le format l’est moins forcément en poche.

Lancement possible avec les Find X10

Le Reno X ne devrait pas accompagner la série Reno 16. Le plan interne évoqué viserait plutôt un lancement aux côtés de la future gamme OPPO Find X10, même si les caractéristiques finales restent encore susceptibles d’évoluer.

Si cette fuite se confirme, OPPO ne chercherait pas seulement à lancer un nouveau Reno. La marque tenterait de répondre à une question plus large : peut-on offrir l’ergonomie d’un pliable sans en accepter les compromis ?