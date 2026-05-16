À quelques jours de la Google I/O 2026, une fuite laisse entrevoir une nouvelle brique majeure pour Gemini : Gemini Spark, un modèle ou mode agentique pensé pour automatiser des actions personnelles comme trier une boîte mail, préparer une réunion ou générer une revue d’actualité sur mesure.

Rien n’est encore officiel, mais le signal colle parfaitement à la stratégie actuelle de Google autour de l’IA agentique.

Gemini ne veut plus seulement répondre, mais agir

Selon les captures partagées par Waguri_Kaoruko8 sur X puis relayées par TestingCatalog, Gemini Spark serait encore en bêta et accompagné d’un mode Agent ou Chat plus orienté actions. L’idée : transformer Gemini en assistant de fond, capable d’exécuter des routines numériques plutôt que de simplement répondre à des prompts.

Parmi les fonctions évoquées : résumé de newsletters, archivage automatique d’e-mails, désabonnement de listes, briefs de réunion et digest d’actualité personnalisé. Autrement dit, Google viserait les frictions les plus banales — mais aussi les plus chronophages — de notre vie numérique.

Des « skills » pour créer ses propres workflows IA

La fuite mentionne aussi la possibilité de créer des compétences personnalisées pour Gemini, avec un titre, une description et des instructions de comportement. Cela ressemble à une approche no-code de l’automatisation : l’utilisateur ne programme pas vraiment, il décrit une routine que l’IA doit apprendre à exécuter.

En revanche, les éléments disponibles ne montrent pas encore de contrôle complet du navigateur ou de l’ordinateur, ni d’import direct de fichiers SKILL.md . Pour l’instant, Gemini Spark semble donc moins proche d’un agent autonome façon « computer use » que d’un assistant productif intégré à l’écosystème Google.

Google joue son avantage naturel : Gmail, Workspace et Android

Si cette fonction arrive bien à I/O, son intérêt stratégique est évident. Google possède déjà les terrains de jeu parfaits pour une IA agentique : Gmail, Agenda, Drive, Docs, Android et Chrome. Là où OpenAI et Anthropic doivent souvent passer par des connecteurs, Google peut intégrer Gemini au cœur même des usages quotidiens.

Le défi sera la confiance. Trier un e-mail, archiver une conversation ou préparer un brief implique des données personnelles sensibles. Gemini Spark devra donc être utile sans devenir intrusif, proactif sans être opaque.

Google I/O pourrait ainsi marquer un basculement : Gemini ne serait plus seulement un chatbot concurrent de ChatGPT, mais une couche invisible d’automatisation personnelle. Et dans cette bataille, le meilleur assistant ne sera pas forcément celui qui parle le mieux — mais celui qui vous fait perdre le moins de temps.