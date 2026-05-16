ChatGPT en sait déjà beaucoup sur vous. Aujourd’hui, OpenAI franchit une nouvelle étape sensible : permettre à ChatGPT d’analyser directement les finances personnelles de ses utilisateurs.

La fonction, lancée en aperçu aux États-Unis pour les abonnés ChatGPT Pro, permet de connecter comptes bancaires, cartes, placements et services financiers via Plaid. OpenAI prévoit de l’étendre aux utilisateurs Plus après avoir recueilli des retours sur cette phase de test.

De la réponse générique au diagnostic personnalisé

Jusqu’ici, ChatGPT pouvait expliquer un budget, comparer des stratégies d’épargne ou aider à préparer un achat immobilier. Désormais, l’assistant peut s’appuyer sur les données réelles de l’utilisateur : dépenses, abonnements, paiements à venir, évolution d’un portefeuille ou habitudes de consommation.

OpenAI indique que l’intégration couvre plus de 12 000 institutions financières, dont Chase, Fidelity, Schwab, Robinhood, American Express ou Capital One.

L’accès se fait depuis la section « Finances » de ChatGPT, ou via une commande dédiée comme « @Finances, connect my accounts ».

Plaid, Intuit et la bataille de la finance conversationnelle

Le choix de Plaid est stratégique : l’entreprise est déjà l’un des intermédiaires clés entre applications fintech et comptes bancaires. OpenAI prévoit aussi une prise en charge d’Intuit, ce qui pourrait ouvrir la porte à des analyses plus avancées autour des impôts, du crédit ou de la vente d’actions.

Reuters avait déjà rapporté un accord majeur entre OpenAI et Intuit fin 2025 pour intégrer ses modèles dans TurboTax, Credit Karma et QuickBooks.

La compatibilité avec Intuit sera bientôt disponible, permettant ainsi à ChatGPT d’analyser des éléments comme l’impact fiscal d’une vente d’actions ou vos chances d’obtenir une carte de crédit et un prêt.

Un produit puissant, mais hautement sensible

OpenAI affirme que les connexions peuvent être supprimées depuis les réglages, avec effacement des données synchronisées sous 30 jours après déconnexion. Les utilisateurs peuvent aussi consulter et supprimer leurs « mémoires » financières. OpenAI n’explique pas clairement ce qu’il advient de vos données financières après l’entraînement de l’IA ni quelles mesures de protection sont mises en place en cas de faille de sécurité. Votre solde bancaire, vos habitudes de consommation et vos dettes de carte de crédit sont des informations extrêmement personnelles. Confier ces données à un chatbot IA vous appartient entièrement.

Ce lancement fait suite à ChatGPT Health, introduit en janvier, qui avait déjà soulevé des questions de confiance similaires concernant la protection des données personnelles sensibles. Mais, le signal est clair : les chatbots ne veulent plus seulement répondre à des questions. Ils veulent devenir des interfaces de décision pour les domaines les plus intimes — santé, argent, travail, vie personnelle.

Avec cette fonction, ChatGPT ne regarde plus seulement ce que vous demandez. Il commence à comprendre ce que vous possédez, ce que vous dépensez, et ce que vous pourriez faire ensuite. C’est prometteur, mais c’est aussi exactement le type d’IA qui exigera une confiance absolue.