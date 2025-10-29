Oppo Find X9 Pro : 7 500 mAh, Dimensity 9500... Le flagship qui surclasse l'autonomie

OPPO poursuit son offensive haut de gamme avec le lancement mondial du Find X9 Pro, dévoilé aux côtés du Find X9 seulement quelques semaines après leur présentation en Chine.

Cette nouvelle génération mise sur une refonte complète de la photo, des performances et de l’efficacité énergétique, portée par la plateforme ColorOS 16 basée sur Android 16.

Photo : 200 mégapixels Hasselblad et exposition triple instantanée

Le Find X9 Pro introduit le nouveau système photo Ultra XDR Hasselblad, mené par un capteur principal Sony LYT828 de 1/1,28 pouce. Grâce à la technologie Triple Exposure en temps réel, le smartphone capture simultanément les détails dans les zones claires et sombres, sans perte de contraste.

Son point fort : un téléobjectif Hasselblad de 200 mégapixels, fruit d’une collaboration approfondie avec la marque suédoise. Basé sur un capteur Samsung HP5 de 1/1,56 pouce avec ouverture f/2.1, il offre un zoom optique 3x et peut réaliser des macro prises de vue à seulement 10 cm.

Le système Active Optical Alignment aligne les lentilles avec une précision micrométrique, améliorant la netteté de 15 %.

Le module photo est complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur True Color de 2 mégapixels, tandis que le moteur d’imagerie LUMO Engine optimise la plage dynamique et la colorimétrie tout en réduisant la charge CPU et la consommation énergétique de 50 %.

Les vidéastes profiteront d’un enregistrement en 4K à 120 fps, compatible Dolby Vision HDR ou en format LOG certifié ACES, idéal pour l’étalonnage professionnel.

Puissance et autonomie : le meilleur de OPPO à ce jour

Sous le capot, le Dimensity 9500 de MediaTek gravé en 3 nm s’associe à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1. L’architecture All-Big-Core assure un gain de 32 % en performance CPU tout en consommant moins d’énergie.

Le smartphone abrite une batterie Silicium-Carbone de 7 500 mAh, la plus grande jamais intégrée à un flagship OPPO. Elle supporte la charge filaire 80W SUPERVOOC, la charge sans fil 50W AIRVOOC et la charge inversée, offrant jusqu’à plusieurs jours d’autonomie mixte.

Écran et design : la clarté au service de l’élégance

Le Find X9 Pro se dote d’un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces, affichant une résolution de 2780 × 1264 px, un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, une luminosité de 3 600 nits, et une dimming PWM à 3 840 Hz. La compatibilité Dolby Vision HDR assure des contrastes saisissants et des noirs profonds.

Côté design, l’appareil combine un châssis en aluminium mat et un dos en verre, pour un poids de 224 g et une épaisseur contenue de 8,25 mm. Il affiche une triple certification IP66/IP68/IP69, garantissant une résistance extrême à l’eau et à la poussière.

Deux coloris sont proposés : Charbon titane et Blanc soyeux.

ColorOS 16 : fluidité et intelligence

Propulsé par ColorOS 16, le Find X9 Pro bénéficie du Luminous Rendering Engine et de la fonction Seamless Animation pour une expérience d’interface plus fluide et naturelle.

L’IA s’invite au quotidien avec des outils tels que AI Recorder (transcription en temps réel), AI Portrait Glow (ajustement automatique de la lumière) et AI Mind Space (organisation intelligente des contenus).

La fonction O+ Connect permet de contrôler son téléphone depuis un Mac ou un PC Windows, avec miroir d’écran et transfert de fichiers instantané.

Prix et disponibilité ;

Le OPPO Find X9 Pro (16 Go + 512 Go) est proposé à 1 299 €. La série Find X9 sera disponible à l’international dès début novembre 2025.

Avec le Find X9 Pro, OPPO signe un smartphone d’exception : une alliance parfaite entre puissance, autonomie et excellence photographique. Un modèle pensé pour les créateurs exigeants comme pour les utilisateurs en quête de performances sans compromis.