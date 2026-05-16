Samsung semble prêt à poursuivre son virage MediaTek sur ses tablettes premium. Selon un démontage logiciel d’Android Authority, l’application Samsung AI Core contient une référence au modèle MT6993, associé au MediaTek Dimensity 9500, ce qui laisse penser que la future gamme Galaxy Tab S12 pourrait abandonner une nouvelle fois Snapdragon.

Un indice venu du logiciel IA de Samsung

La fuite ne cite pas directement les Galaxy Tab S12. Mais, le contexte est parlant : Samsung a déjà utilisé des puces Dimensity haut de gamme sur ses précédentes générations de tablettes premium, ce qui fait de la Galaxy Tab S12 la candidate la plus crédible.

Le Dimensity 9500, gravé en 3 nm par TSMC, mise sur l’efficacité énergétique, les performances soutenues et l’IA locale. Pour une tablette grand format, ce choix aurait du sens : moins de chauffe, plus d’autonomie et une meilleure tenue dans les usages lourds, du multitâche au jeu.

Des fonctions IA directement sur l’appareil

Le plus intéressant vient peut-être de l’application où la puce a été repérée. Samsung AI Core mentionnerait plusieurs fonctions d’IA embarquée : fonds d’écran générés par IA, édition générative, extension d’image et Image Harmonization, une fonction pensée pour harmoniser lumière, couleurs et contraste lors de montages visuels.

Samsung ne chercherait donc pas seulement à produire une tablette plus puissante. La marque prépare surtout une machine capable d’exécuter davantage de traitements IA localement, avec moins de latence et une dépendance réduite au cloud.

MediaTek gagne du terrain dans le très haut de gamme

Si cette orientation se confirme, elle marquerait une nouvelle étape dans la montée en gamme de MediaTek. Longtemps perçu comme une alternative économique à Qualcomm, le fondeur devient progressivement un partenaire crédible pour les appareils premium Android.

Pour Samsung, le calcul est stratégique : différencier ses tablettes de ses smartphones Galaxy S, optimiser les coûts et pousser des fonctions IA qui deviennent désormais aussi importantes que la puissance brute.

La Galaxy Tab S12 pourrait ainsi ne pas être seulement une tablette plus rapide. Elle pourrait devenir le laboratoire discret de la prochaine génération d’IA mobile chez Samsung.