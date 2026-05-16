Insta360 tente de calmer le jeu autour de sa future Luna Ultra. Après une fuite évoquant des tarifs de 5 299 yuans pour le boîtier seul et 6 499 yuans pour le kit complet, le CEO Liu Jingkang a précisé que ces montants correspondaient en réalité aux prix internationaux convertis en monnaie chinoise, et non aux tarifs prévus pour la Chine.

Une caméra-gimbal pensée pour les créateurs exigeants

La Luna Ultra ne vise clairement pas le simple vlog occasionnel. D’après les fuites, elle combinerait une stabilisation mécanique trois axes avec un double module Leica : un capteur principal 1 pouce ouvrant à f/1.8 et un téléobjectif optique 3x. L’ensemble proposerait aussi du zoom 6x sans perte, du 12x hybride, de la 6K à 50 i/s, de la 4K à 120 i/s, du Dolby Vision et de l’enregistrement 10-bit i-Log.

Autre élément distinctif : une poignée frontale magnétique pouvant servir de télécommande sans fil. Avec son écran OLED 2 pouces, son joystick et ses commandes de zoom/enregistrement, elle permettrait de piloter la caméra à distance, un vrai atout pour les plans créatifs ou les tournages en solo.

Insta360 veut défier DJI, mais sans effrayer son marché local

La Luna Ultra arrive sur un terrain dominé par DJI et sa gamme Osmo Pocket. En Chine, Insta360 semble vouloir rester agressif face à cette concurrence, tandis que le prix international pourrait placer l’appareil dans une catégorie beaucoup plus premium, proche de certaines caméras hybrides d’entrée de gamme.

La stratégie est risquée, mais cohérente : Insta360 ne vend plus seulement un stabilisateur de poche, mais une mini-caméra de production. Reste à voir si les créateurs accepteront de payer le prix d’un vrai outil vidéo dans un format aussi compact.