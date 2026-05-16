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Android 17 : l’IA ne parle plus, elle agit enfin !

Android 17 : l'IA ne parle plus, elle agit enfin !

Avec Android 17, Google ne présente plus simplement un assistant IA amélioré. La firme dévoile progressivement une nouvelle philosophie informatique : faire d’Android un « agentic system », un système capable d’agir, anticiper et exécuter des tâches de manière proactive grâce à Gemini Intelligence.

Et, ce changement pourrait profondément modifier notre rapport au smartphone.

Chrome devient un navigateur capable d’agir

L’intégration de Gemini dans Chrome sur Android est l’un des exemples les plus révélateurs de cette évolution.

À partir de juin, certains appareils Android 12+ compatibles recevront :

un bouton Gemini directement dans Chrome

des résumés contextuels

des explications simplifiées

des analyses de pages web

des automatisations intégrées

Mais, le vrai changement vient surtout d’Auto-browse.

Cette nouvelle fonction permettra à Chrome d’exécuter certaines tâches à la place de l’utilisateur :

réserver des billets

mettre à jour un panier d’achat

compléter des formulaires

naviguer sur des sites

rechercher des informations contextuelles.

Le navigateur cesse progressivement d’être un simple outil d’affichage. Il devient un agent logiciel capable d’interagir avec le web.

Android glisse vers une IA proactive

Google décrit désormais Gemini Intelligence comme un « framework d’agent propulsé par l’IA ». Concrètement, Gemini ne se contente plus de répondre à des prompts. Il peut :

comprendre des intentions complexes

exécuter plusieurs étapes automatiquement

interagir avec des applications

naviguer entre services

récupérer des informations personnelles pertinentes

agir contextuellement

Google précise que Gemini a déjà été entraîné sur des applications de livraison, des services VTC, et des workflows mobiles courants.

L’objectif est clair : transformer le smartphone en assistant opérationnel permanent.

L’IA veut désormais accomplir les tâches à votre place

Jusqu’ici, les assistants numériques restaient principalement conversationnels.

Gemini Intelligence change la logique :

demander un trajet

réserver un restaurant

remplir un formulaire

organiser un déplacement

créer des rappels

compiler des informations

Tout cela pourra progressivement être automatisé.

Google pousse ici Android vers un modèle où l’utilisateur exprime une intention plutôt qu’une suite d’actions techniques. C’est probablement le plus grand changement conceptuel du smartphone depuis l’arrivée des applications mobiles modernes.

Nano Banana étend l’IA créative directement dans Chrome

Google continue aussi de pousser fortement la création générative avec Nano Banana. Depuis Chrome, l’utilisateur pourra générer des images contextuelles, transformer des contenus complexes en infographies, visualiser des modifications décoratives, ou encore créer des visuels directement liés aux pages consultées.

L’IA ne sert donc plus uniquement à comprendre le contenu web : elle le reformate selon les préférences cognitives et créatives de l’utilisateur.

Google tente d’éviter le cauchemar des agents IA incontrôlables

L’autre sujet crucial concerne évidemment la sécurité. Car un agent capable d’accéder à Gmail, de remplir des formulaires, d’agir sur des sites, et de naviguer dans des applications, pose immédiatement des questions massives autour de la confidentialité et du contrôle utilisateur.

Google insiste donc fortement sur plusieurs garde-fous :

toutes les fonctions seront opt-in (consentement)

les modules pourront être activés séparément

certaines apps pourront être exclues

des notifications live suivront les automatisations

les achats nécessiteront toujours une validation humaine

Gemini ne pourra donc pas agir entièrement de manière autonome — du moins pour l’instant.

Android devient progressivement une interface IA universelle

Toutes les annonces de l’Android Show convergent vers la même idée : Googlebook, Chrome IA, Android 17, Android Auto, et Gemini Intelligence. Tout est pensé autour d’un futur où Gemini devient la couche centrale de l’expérience numérique.

L’OS classique disparaît progressivement derrière un système capable d’observer, comprendre, anticiper, exécuter, et assister. Le smartphone devient moins un outil informatique traditionnel qu’un intermédiaire conversationnel entre l’utilisateur et l’ensemble des services numériques.

Et, dans cette vision, Android ne cherche plus simplement à rivaliser avec iOS. Google veut transformer l’ordinateur personnel lui-même en système agentique piloté par IA.