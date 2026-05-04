OPPO aurait réorganisé en profondeur ses marques OnePlus et Realme, désormais regroupées dans une nouvelle unité interne dédiée aux « sous-séries ».

L’information n’a pas encore été confirmée officiellement, mais plusieurs médias et sources chinoises décrivent une restructuration majeure.

Une fusion opérationnelle, pas une disparition

OnePlus ne fermerait donc pas ses portes. Mais son autonomie semble se réduire. Le nouveau centre produit regrouperait les équipes domestiques et internationales de OnePlus et Realme, avec Li Jie, président de OnePlus Chine, chargé de cette structure et rattaché à Pete Lau.

Côté marketing et service client, l’intégration serait également avancée. Xu Qi, figure de Realme, superviserait les systèmes marketing et services des deux marques, tandis que l’activité R&D de Realme serait réabsorbée dans l’organisation OPPO.

Pourquoi OPPO resserre les rangs ?

La logique est industrielle. OnePlus et Realme se marchent parfois dessus, notamment sur les segments performance/prix. En les rapprochant, OPPO peut réduire les doublons, améliorer son pouvoir de négociation avec les fournisseurs et éviter la cannibalisation interne.

C’est aussi une réponse à un marché smartphone plus dur : marges sous pression, hausse des composants, concurrence de Xiaomi, Honor, Huawei, Apple et Samsung. L’époque où chaque sous-marque pouvait courir seule semble toucher ses limites.

OnePlus risque-t-il de perdre son identité ?

C’est la vraie question. OnePlus s’est construite sur une image d’outsider premium, plus technophile, plus directe. Realme, de son côté, reste associé à l’agressivité tarifaire et aux marchés très concurrentiels.

Si OPPO parvient à clarifier les rôles — OnePlus pour la performance premium, Realme pour le rapport qualité-prix, OPPO pour le haut de gamme grand public — cette fusion peut renforcer l’ensemble. Si les gammes deviennent trop proches, OnePlus pourrait perdre ce qui lui reste de singularité.

OPPO ne tue pas OnePlus. Mais il la remet clairement dans le rang.