OPPO Find X9 arrive en Europe : 999 € pour un flagship avec 7 025 mAh de batterie

Après son lancement en Chine, OPPO dévoile officiellement le Find X9 sur le marché international. Ce nouveau modèle combine un design raffiné, un écran ultra-lumineux et un système photo développé avec Hasselblad, confirmant les ambitions premium de la marque.

Écran et design : finesse et robustesse

Le Find X9 arbore un écran AMOLED de 6,59 pouces avec une résolution de 2760 × 1256 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe impressionnante de 3 600 nits. Grâce à la PWM dimming à 3 840 Hz, la fatigue visuelle est réduite, même en basse luminosité.

Côté design, OPPO opte pour un cadre en aluminium plat et un dos en verre mat décliné en deux coloris : Gris titane et Noir stellaire. Le smartphone est certifié IP66, IP68 et IP69, garantissant une protection complète contre la poussière, les éclaboussures et les jets d’eau à haute pression.

Photo : le système Hasselblad Master Camera à l’honneur

Fruit de la collaboration avec Hasselblad, le Hasselblad Master Camera System équipe le Find X9 de trois capteurs de 50 mégapixels :

un capteur principal Sony LYT-808 (1/1,4 ») avec ouverture f/1.6 , capable de capter 57 % de lumière en plus pour des clichés nocturnes plus détaillés,

, capable de capter 57 % de lumière en plus pour des clichés nocturnes plus détaillés, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec autofocus, également utilisable pour la macro,

un téléobjectif périscopique 50 mégapixels basé sur le Sony LYT600, offrant un zoom optique précis.

Un capteur True Color de 2 mégapixels complète le module pour analyser la lumière ambiante et garantir une restitution fidèle des couleurs.

Le moteur LUMO Image Engine optimise la clarté et la tonalité tout en consommant 50 % d’énergie CPU en moins. Il ajuste automatiquement la résolution entre 50 mégapixels, 25 mégapixels et 12 mégapixels selon la luminosité pour équilibrer netteté et réduction du bruit.

Puissance et autonomie : équilibre entre performance et endurance

Sous le capot, le Find X9 embarque le MediaTek Dimensity 9500, une puce gravée en 3 nm offrant 32 % de performances CPU supplémentaires et réduisant la consommation maximale de 55 %. Côté graphismes, le GPU Arm G1 Ultra progresse de 33 %, épaulé par un système de refroidissement à chambre à vapeur pour maintenir des performances stables sur la durée.

Le tout est alimenté par une batterie de 7 025 mAh, intégrée dans un boîtier de seulement 7,99 mm d’épaisseur. Grâce à la technologie Silicium-Carbone de 3ᵉ génération, la batterie conserve 80 % de sa capacité après cinq ans.

Les options de charge sont à la hauteur : 80W SUPERVOOC filaire, 50W AIRVOOC sans fil, et 10W en charge inversée.

Logiciel et fonctions connectées

Le smartphone tourne sous ColorOS 16 (Android 16), intégrant les nouvelles fonctions IA d’OPPO comme AI Mind Space, AI Recorder et AI Portrait Glow.

L’outil O+ Connect facilite la continuité entre appareils : contrôle croisé avec Windows et Mac, miroir d’écran et accès à distance aux fichiers.

Prix et disponibilité

Le OPPO Find X9 sera commercialisé à 999 € pour la version 12 Go + 512 Go. Les ventes mondiales débuteront début novembre 2025, accompagnées du lancement simultané du Find X9 Pro.

Avec le Find X9, OPPO renforce son positionnement sur le segment premium : un design élégant, une expérience photo professionnelle signée Hasselblad et une autonomie record dans un format ultra-fin.