OPPO Find X9s : Le premier compact avec deux capteurs de 200 mégapixels et 7000 mAh

OPPO semble prêt à faire exploser une règle tacite du smartphone : les configurations photo les plus ambitieuses seraient réservées aux modèles Pro/Ultra. Avec le Find X9s, la marque testerait une autre idée — deux capteurs 200 de mégapixels, dont un téléobjectif périscope, dans un format de 6,3 pouces.

Une proposition rare, presque provocante, et qui dit beaucoup sur la nouvelle bataille des flagships 2026.

Une rumeur de décembre qui se transforme en « plan » crédible

En décembre, plusieurs sources parlaient déjà d’un Find X9s envisagé avec deux modules de 200 mégapixels. L’update du moment, attribué au leaker Digital Chat Station, va plus loin : OPPO irait réellement au bout de cette configuration, avec un capteur principal de 200 mégapixels et un capteur périscope de 200 mégapixels.

Ce qui rend l’info intéressante, c’est le positionnement : le Find X9s serait un modèle plus « compact », et pourtant plus extrême sur la photo que certains grands formats. Cette double configuration de 200 mégapixels n’est pas forcément celle qu’on retrouve sur des variantes plus « Pro » selon les gammes évoquées.

D’après les fuites les plus reprises :

Écran : 6,3 pouces plat, définition 1.5K, avec LIPO packaging pour des bordures très fines sur les quatre côtés.

SoC : MediaTek Dimensity 9500+ (haut de gamme).

Batterie : une capacité autour de 7000 mAh est évoquée — énorme pour 6,3 pouces, et potentiellement un marqueur clé du produit.

Sécurité/résistance : on parle aussi de capteur d’empreinte 3D ultrasonique et d’une résistance à l’eau « flagship ».

Côté photo, le duo de 200 mégapixels serait basé sur le Samsung HP5 (format 1/1,56 pouce indiqué pour le principal) et un périscope de 200 mégapixels offrant 3x optique ; l’ultra grand-angle resterait à 50 mégapixels.

Pourquoi deux 200 mégapixels, et pourquoi maintenant ?

Cette stratégie n’est pas juste un concours de chiffres. Un capteur très haute définition permet de « zoomer » en recadrant avec plus de marge, et de produire des paliers intermédiaires plus propres. OPPO a déjà martelé cette idée sur la série Find X9 Pro avec son téléobjectif de 200 mégapixels, justement présenté comme un outil de zoom plus flexible.

Le marché est saturé de bons capteurs principaux. Ce qui départage, c’est le zoom utile : portraits, sport, scène, voyage. Un périscope de 200 mégapixels en 3x peut offrir un sweet spot intéressant — plus polyvalent que certains 5x/10x dans la vraie vie.

La tendance 2026, c’est le compact premium qui refuse les concessions (batterie, zoom, puissance). Un modèle de 6,3 pouces avec une batterie d’une capacité de 7 000 mAh et un périscope de 200 mégapixels, c’est exactement ce message : petit dehors, gros dedans.

OPPO mentionne régulièrement ses efforts sur la colorimétrie et les teints de peau via ses systèmes maison (ex. Danxia/True Color). Si le Find X9s récupère bien une brique Danxia + capteur multispectral (comme le suggèrent les fuites), l’objectif est clair : faire mieux que « net et contrasté » — viser une signature plus naturelle et plus cohérente.

Ce qu’il faut surveiller avant d’y croire « à 100 % »

Tout cela reste une fuite, donc trois points sont décisifs :

Le traitement photo : deux capteurs HP5 à 200 mégapixels, c’est puissant, mais la magie dépendra du pipeline (HDR, fusion, gestion du bruit, vitesse, chauffe).

Le zoom réel : un « 3x périscope » à 200 mégapixels peut être brillant… ou décevant si l’optique n’est pas au niveau.

Le calendrier : certaines sources évoquent un lancement « début 2026 » ou un alignement avec un Find X9 Ultra attendu autour de mars, mais rien d’officiel.

Si OPPO confirme ce Find X9s, il pourrait devenir l’un des téléphones les plus intéressants de l’année : non pas parce qu’il crie « 200 mégapixels » plus fort que les autres, mais parce qu’il essaie de prouver qu’un format compact peut aussi être un vrai téléphone photo.