Poco X8 Pro : Geekbench confirme le Dimensity 8500, 12 Go de RAM et Android 16

Le prochain Poco « Pro » commence à se dessiner avec un classique de la pré-sortie : un passage remarqué sur Geekbench. Et derrière la fiche technique, une stratégie se lit en filigrane : Xiaomi veut capitaliser sur le Redmi Turbo 5 chinois, en l’adaptant au marché global sous un nom plus « exportable ».

Avec, au passage, une promesse simple : beaucoup de performances, beaucoup de batterie, et un positionnement agressif.

Poco X8 Pro : un rebranding (presque) assumé

Selon plusieurs sources, le Poco X8 Pro serait la version internationale — possiblement « ajustée » — du Redmi Turbo 5, lancé en Chine le mois dernier. L’idée la plus citée : conserver l’ADN performance, mais avec une batterie potentiellement plus petite sur certaines variantes ou marchés.

La version globale repérée porte le numéro 2511FPC34G. La base Geekbench indique :

MediaTek Dimensity 8500

12 Go de RAM

Android 16

Scores : 1708 (monocoeur)/6297 (multicoeurs)

Ces scores le positionnent dans la zone « milieu de gamme » très musclée : suffisamment pour viser le gaming et la fluidité long terme, sans tomber dans les prix d’un vrai flagship.

Dimensity 8500 : le bon choix pour un « killer » 2026 ?

Le Dimensity 8500 est décrit comme une puce 4 nm avec une architecture All-Big-Core (cœurs Cortex-A725) et un GPU Mali-G720, taillée pour de bonnes perfs soutenues et une meilleure efficacité énergétique que la génération précédente.

Autrement dit, sur un Poco « Pro », c’est exactement le type de SoC qui permet d’afficher des spécifications premium (écran 120 Hz, stockage rapide, charge rapide) sans exploser les coûts.

À ce stade, on est dans les « rumeurd », mais plusieurs éléments reviennent de façon cohérente :

Écran : 6,59 pouces AMOLED 1.5K, 120 Hz

Mémoire : LPDDR5X + stockage UFS (certains parlent d’UFS 4.x)

Photo : double capteur arrière avec 50 mégapixels OIS + 8 mégapixels ultra grand-angle, et 20 mégapixels à l’avant

Batterie : environ 6500 mAh, charge 100 W

OS : HyperOS (probablement HyperOS 3) sur Android 16

Configurations et couleurs

Des fuites évoquent des versions 8/256 Go, 8/512 Go et 12/512.Go, en noir, blanc et mint.

Le Poco X8 Pro ressemble à un produit « très 2026 » : un smartphone pensé comme une console de poche, où l’on maximise l’endurance, la dissipation, l’écran et la recharge rapide. Le choix Dimensity 8500 est également stratégique : MediaTek progresse vite sur l’efficacité et la puissance GPU, ce qui colle parfaitement au public Poco.

Le seul point à surveiller, c’est la logique « ajustement global » : si Xiaomi réduit réellement la batterie selon les régions, il faudra juger à la sortie si l’autonomie reste un argument massue… ou un compromis discret.