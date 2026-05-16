WhatsApp veut rendre ses messages éphémères plus intelligents. Selon WABetaInfo, l’application teste sur iOS un nouveau minuteur « After Reading », qui déclenche la suppression d’un message seulement après sa lecture, et non dès son envoi.

Une réponse à un défaut très concret

Aujourd’hui, les messages éphémères de WhatsApp disparaissent après 24 heures, 7 jours ou 90 jours, même si le destinataire ne les a jamais ouverts. Avec « After Reading », le compte à rebours démarre au moment où le message est consulté. Les options repérées permettent une suppression après 5 minutes, 1 heure ou 12 heures. Si le message reste non lu, il disparaît automatiquement après 24 heures.

La nouveauté n’est pas activée par défaut. Elle peut être appliquée à certaines conversations seulement, ce qui laisse à l’utilisateur le contrôle selon le contexte : échange sensible, information temporaire, message que l’on veut lisible une fois, mais pas conservé.

WhatsApp affine sa stratégie confidentialité

Cette fonction s’inscrit dans une logique plus large : WhatsApp ne se contente plus de chiffrer les conversations, il travaille aussi sur la durée de vie des contenus. Après les messages temporaires et les chats incognito avec Meta AI, « After Reading » ajoute une couche plus fine de contrôle.

Ce n’est pas une révolution spectaculaire, mais une amélioration très WhatsApp : discrète, pratique, et pensée pour les petits moments où l’on veut qu’un message soit lu — pas archivé pour toujours.