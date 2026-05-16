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WhatsApp teste un minuteur « After Reading » pour ses messages éphémères

Applications Mobiles par Yohann Poiron le WhatsApp
WhatsApp teste un minuteur « After Reading » pour ses messages éphémères
WhatsApp teste un minuteur « After Reading » pour ses messages éphémères

WhatsApp veut rendre ses messages éphémères plus intelligents. Selon WABetaInfo, l’application teste sur iOS un nouveau minuteur « After Reading », qui déclenche la suppression d’un message seulement après sa lecture, et non dès son envoi.

Une réponse à un défaut très concret

Aujourd’hui, les messages éphémères de WhatsApp disparaissent après 24 heures, 7 jours ou 90 jours, même si le destinataire ne les a jamais ouverts. Avec « After Reading », le compte à rebours démarre au moment où le message est consulté. Les options repérées permettent une suppression après 5 minutes, 1 heure ou 12 heures. Si le message reste non lu, il disparaît automatiquement après 24 heures.

La nouveauté n’est pas activée par défaut. Elle peut être appliquée à certaines conversations seulement, ce qui laisse à l’utilisateur le contrôle selon le contexte : échange sensible, information temporaire, message que l’on veut lisible une fois, mais pas conservé.

WhatsApp affine sa stratégie confidentialité

Cette fonction s’inscrit dans une logique plus large : WhatsApp ne se contente plus de chiffrer les conversations, il travaille aussi sur la durée de vie des contenus. Après les messages temporaires et les chats incognito avec Meta AI, « After Reading » ajoute une couche plus fine de contrôle.

Ce n’est pas une révolution spectaculaire, mais une amélioration très WhatsApp : discrète, pratique, et pensée pour les petits moments où l’on veut qu’un message soit lu — pas archivé pour toujours.

Tags : WhatsApp
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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