Galaxy A37 et Galaxy A57 : Samsung accélère (discrètement) sa prochaine vague milieu de gamme

Samsung ne fait pas de bruit, mais les indices s’empilent. Les Galaxy A37 et Galaxy A57 viennent d’apparaître dans la base de certification IMDA à Singapour — une étape réglementaire qui, historiquement, intervient quand un lancement approche.

Les modèles repérés portent les références A376B/DS et SM-A576B/DS, avec le suffixe « DS » typique des variantes dual-SIM destinées aux marchés internationaux.

Sans révéler de fiche technique, l’IMDA confirme au moins une chose : Samsung prépare le terrain. Et au vu du calendrier habituel de la gamme A, un lancement fin février/début mars 2026 reste une hypothèse très crédible.

Galaxy A37 et Galaxy A57 : Une certification de plus, et un pattern qui se répète

Les documents IMDA sont rarement bavards — c’est leur rôle : valider la conformité et certaines briques radio/connexion, pas « le storytelling produit ». Mais leur intérêt, c’est le timing : ces apparitions s’ajoutent à d’autres traces évoquées ces derniers mois (Play Console, autres certifications), qui dessinent une trajectoire claire vers une annonce proche.

Samsung a aussi l’habitude de concentrer ses renouvellements A autour de la fin d’hiver, avec un discours « best-seller global » : beaucoup de volume, une proposition stable, et un support logiciel long pour verrouiller le rapport valeur/prix.

Galaxy A37 : le milieu de gamme solide, sans prise de risque

Côté rumeurs, plusieurs sources évoquent un Exynos 1480 (déjà vu sur des modèles précédents de la série A premium), ce qui placerait le Galaxy A37 dans une zone haute du « milieu de gamme » plutôt que strictement entrée de gamme.

On parle aussi d’une base 6 à 8 Go de RAM selon les marchés et d’un trio photo classique 50 ùégapixels + ultra-grand-angle + macro, avec potentiellement de l’OIS sur le capteur principal.

Galaxy A57 : l’étage au-dessus, avec une nouvelle puce

Le Galaxy A57 serait, lui, construit autour d’un Exynos 1680 (nouvelle génération attendue pour renforcer la compétitivité sur le marché). Les fuites évoquent un écran AMOLED à 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh, et une charge 45 W — un point que Samsung tend à généraliser sur les modèles A « haut » quand il veut marquer la différence face à la concurrence chinoise.

Le vrai enjeu : rester « l’iPhone Android » du milieu de gamme

Le succès de la série Galaxy A n’a jamais reposé sur une fonctionnalité choc, mais sur un équilibre : écran, autonomie, photo « suffisante », et surtout un écosystème logiciel qui rassure. Samsung a déjà mis l’accent sur l’IA « accessible » et sur une politique de mises à jour plus généreuse sur ses A récents — un axe qui devrait logiquement se poursuivre sur la génération suivante.

Dans un marché 2026 dominé par des rapports performance/prix agressifs et des cycles de sortie ultra rapides, Samsung joue une autre partition : la continuité. Et l’IMDA est souvent le signal silencieux que cette continuité arrive… plus vite qu’on ne le pense.

