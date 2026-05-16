Corriger une faute dans une Story Instagram pourrait bientôt ne plus nécessiter de tout supprimer. Le réseau social teste une fonction permettant de modifier une Story déjà publiée, repérée notamment par Matt Navarra et confirmée par plusieurs utilisateurs sur Threads.

Une petite option, mais un vrai soulagement pour les créateurs

Jusqu’ici, la moindre erreur dans une Story — faute de frappe, sticker mal placé, lien oublié — imposait une solution radicale : supprimer la publication et recommencer. Avec cette nouvelle option « Edit Story », Instagram semble vouloir offrir une marge de correction plus souple, sans casser totalement le rythme instantané qui fait l’ADN des Stories.

Le déploiement reste limité. D’après les premiers retours, seuls certains utilisateurs iOS y ont accès pour le moment, et Instagram n’a pas encore officialisé la fonctionnalité à grande échelle.

Une édition qui efface l’ancienne version

Le détail important se trouve dans l’avertissement affiché par l’application : dès que l’utilisateur commence à éditer, la version originale de la Story est supprimée, et les likes, réactions ou commentaires sont réinitialisés.

Autrement dit, il ne s’agit pas d’une simple correction invisible, mais plutôt d’un remplacement de la Story publiée. Reste à savoir ce que Instagram permettra réellement de modifier : texte, stickers, emojis, liens, tags ou légendes. Pour l’instant, ces éléments n’ont pas été confirmés.

Instagram affine son rapport à l’instantané

Cette nouveauté s’inscrit dans une série d’ajustements récents. Instagram a notamment introduit l’édition des commentaires pendant 15 minutes après publication, tout en explorant de nouveaux formats plus spontanés comme Instants.

La logique est claire : conserver l’énergie du contenu éphémère, mais réduire la frustration des erreurs irréversibles. Pour les créateurs, marques et médias, cette fonction pourrait devenir un outil discret mais précieux. Une Story reste rapide, légère, presque improvisée — mais elle n’aurait plus besoin d’être jetée pour une simple coquille.