Honor confirme que son étonnant Robot Phone sera lancé au troisième trimestre 2026, soit entre juillet et septembre. Présenté au MWC puis montré au Festival de Cannes, ce smartphone hors norme abandonne peu à peu le discours du « compagnon émotionnel » pour se concentrer sur une promesse plus concrète : devenir un outil vidéo mobile avec caméra motorisée.

Un téléphone moins « robot », plus caméra de poche

Le Robot Phone intègre un système de caméra monté sur gimbal, capable de suivre un sujet et de stabiliser les prises de vue. Honor parle d’un module 4DoF ultracompact, pensé pour réaliser des mouvements complexes sans accessoire externe.

La marque s’adresse clairement aux créateurs de contenu : vlog, suivi automatique, plans stabilisés, mouvements dynamiques. L’idée rappelle davantage une DJI Osmo Pocket fusionné à un smartphone qu’un véritable robot personnel.

ARRI entre dans le jeu

Honor a aussi confirmé sa collaboration technique avec ARRI, référence du cinéma professionnel. Le Robot Phone sera le premier produit grand public à intégrer certains éléments de l’ARRI Image Science, avec l’ambition d’apporter un rendu plus cinématographique aux vidéos mobiles.

C’est un choix stratégique : face à Apple, Samsung et Xiaomi, Honor ne cherche pas seulement à gagner la guerre des capteurs. La marque veut déplacer le débat vers la mise en scène, la stabilisation et la signature d’image.

Un pari spectaculaire, mais risqué

Le concept est audacieux, presque excessif. Un module motorisé dans un smartphone pose immédiatement des questions de solidité, d’autonomie, d’épaisseur et de prix. Mais dans un marché où les flagships finissent souvent par se ressembler, Honor tente quelque chose de rare : créer un objet dont on se souvient.

Le Robot Phone ne deviendra peut-être pas un best-seller. Mais il pourrait être exactement ce dont le smartphone avait besoin : une idée étrange, imparfaite, mais vraiment nouvelle.