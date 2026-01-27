Accueil » Honor Magic V6 : Le premier pliable avec 7 150 mAh et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor sort à peine de sa séquence Magic 8 en Chine (Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Pro Air et Magic 8 RSR), mais son prochain coup semble déjà calibré pour frapper là où Samsung et OPPO dominent encore l’imaginaire : le pliable haut de gamme.

Selon plusieurs fuites concordantes, le Magic V6 serait prêt en interne et viserait une présentation autour de mars, avec une promesse qui fait immédiatement lever un sourcil : 7 000 mAh dans un châssis ultra-fin.

Honor Magic V6 : Un lancement « tôt » qui ressemble à une stratégie

Source réputée en Chine, Digital Chat Station évoque un appareil au nom de code « Phenom », et une fenêtre tentative en mars, avec plusieurs coloris cités (dont Snow White, Velvet Black, Sunrise Gold, Red Rabbit).

Si ce calendrier se confirme, Honor jouerait une carte simple : occuper le terrain avant l’été, là où Samsung place traditionnellement ses pliables (les attentes marché pour le Galaxy Z Fold 8 pointent plutôt vers l’été 2026).

La pièce maîtresse, c’est la batterie. Un passage en certification 3C en Chine alimente l’idée d’une capacité de 7 000 mAh, un chiffre encore rare dans un foldable fin.

Autour, la fiche « flagship » s’assemble :

Snapdragon 8 Elite Gen 5, logique pour un pliable Honor qui vise le sommet.

Un bloc photo mentionné comme 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique.

Des « classiques » premium cités dans les fuites : charge sans fil, résistance à l’eau annoncée comme « haut niveau », et communication satellite BeiDou.

Évidemment, à ce stade, la prudence s’impose : on parle d’un ensemble de rumeurs, pas d’une fiche officielle.

Honor veut gagner la guerre des compromis

Le pliable, c’est une équation. Plus vous gagnez en finesse, plus vous payez en batterie, en chauffe ou en photo. Le Magic V6, lui, semble vouloir casser la règle en faisant de l’autonomie un marqueur identitaire — exactement le point faible historique des foldables « ultra-slim ».

Le parallèle avec le Magic V5 est éclairant : Honor avait déjà placé la barre haut avec un positionnement premium en Chine et une obsession « mince et léger » (8,8 mm et 219 g selon les rappels de fiches) — tout en intégrant déjà charge sans fil et périscope. Si le Magic V6 ajoute réellement 900 mAh (ou plus) tout en gardant une silhouette agressive, Honor ne cherche pas seulement à rivaliser avec Samsung : il tente de redéfinir ce que « haut de gamme » veut dire sur un foldable en 2026.

Le bon coup, ce serait aussi le timing : arriver avant la vague estivale permet de capter l’attention, mais surtout d’imposer un récit (« le foldable qui tient enfin la journée sans excuses ») avant que les concurrents ne dictent leur propre narration.

Trois points vont décider si le Magic V6 est un « flagship killer »… ou juste une très belle promesse :

Poids et épaisseur réels avec 7 000 mAh (le diable est dans l’ergonomie). Gestion thermique du Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans un châssis fin. Disponibilité hors Chine et prix, car c’est souvent là que l’avantage technique se dilue.

Si Honor vise bien mars, les teasers devraient logiquement apparaître mi/fin février — et c’est là que la rumeur passera enfin au crash-test du réel.