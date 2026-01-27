Accueil » Google Photos : Donnez des instructions à l’IA pour transformer vos clichés en clips avec son

L’an dernier, « Photo cinématique » avait ce charme de magie instantanée… et sa frustration : vous pouviez animer une photo, mais pas vraiment la diriger. Google corrige justement ce point avec une mise à jour qui change l’outil de catégorie.

Désormais, Google Photos permet d’écrire un prompt texte pour préciser le mouvement, l’effet ou l’intention — une troisième voie, plus précise, entre la sobriété de « Mouvements subtils » et le chaos amusé de « J’ai de la chance ».

Google Photos intègre une option Prompt texte dans « Photo cinématique », qui vous laisse décrire ce que vous voulez voir se produire dans l’image : mouvement, ambiance, effet visuel. L’interface proposerait aussi des suggestions de prompts, avec la possibilité d’ajuster après une première génération (logique « itérative », très proche des outils IA modernes).

Et détail non anodin : Google indique désormais que les vidéos générées peuvent inclure de l’audio — un ajout qui rend le résultat plus « partageable » sans passer par une autre app de montage.

Comment ça marche, concrètement dans Google Photos ?

Selon la documentation Google, le chemin est simple :

Ouvrir Google Photos Aller dans l’onglet Créer Choisir Photo to video Sélectionner une photo Choisir un effet ou écrire un prompt (avec au passage un recadrage automatique au format vertical si vous partez d’un paysage).

Malheureusement, si le déploiement de la fonctionnalité a débuté dans les pays qui avaient déjà la fonctionnalité initiale, celle-ci n’est pas encore arrivée en Europe, et donc en France. Espérons que Google accélère son déploiement.

Pourquoi c’est plus important qu’un « petit bonus créatif »

Cette évolution dit quelque chose de plus large : Google Photos n’est plus seulement une galerie, c’est une suite de création grand public. Google avait déjà posé les bases en 2025 en regroupant ces outils dans un onglet « Créer ».

Le prompt texte fait passer l’outil d’un effet « wahou » à une logique d’édition : on ne subit plus l’animation, on la compose. C’est exactement le type de bascule qui transforme un gadget en habitude.

Google insiste depuis 2025 sur l’encadrement de ses contenus générés dans Google Photos (watermarking / précautions de sécurité autour de la génération). Et avec l’arrivée des prompts, le sujet va forcément reprendre de l’importance, parce que plus on donne de contrôle, plus on ouvre le champ des usages — y compris ceux qui flirtent avec la confusion entre « souvenir » et « fabrication ».