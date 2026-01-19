Accueil » HONOR Magic 8 RSR Porsche Design : Le smartphone qui se prend pour un Reflex !

HONOR Magic 8 RSR Porsche Design : Le smartphone qui se prend pour un Reflex !

HONOR Magic 8 RSR Porsche Design : Le smartphone qui se prend pour un Reflex !

HONOR pousse encore plus loin sa collaboration avec Porsche Design. En Chine, la marque vient de lancer le Magic 8 RSR Porsche Design, un smartphone qui ne cherche pas seulement la fiche technique « ultra », mais une esthétique d’objet — lignes inspirées des supercars, finitions céramiques, et une promesse claire : devenir un photophone premium qui se tient (presque) comme un appareil dédié.

Le Magic 8 RSR s’inscrit dans une stratégie désormais lisible : HONOR veut un modèle vitrine où l’expérience perçue compte autant que la puissance brute. D’où la recette Porsche Design : deux coloris (Slate Gray/Moonstone selon les premières informations), un bloc photo revisité, et un dos présenté comme microcrystalline nano-ceramic — avec un discours axé sur la dureté (Mohs) et la finition miroir.

Côté face avant, HONOR annonce un écran OLED LTPO de 6,71 pouces, définition 1.5K, 1–120 Hz, HDR10+, avec un pic HDR annoncé jusqu’à 6 000 nits (et ~1800 nits en pic global, selon les fiches techniques relayées). La protection est assurée par le verre maison HONOR Giant Rhino Glass.

Le châssis vise la robustesse haut de gamme : IP68 + IP69 et même IP69K selon les spécifications publiées (rare sur un flagship « luxe », plutôt associé à des appareils très durcis).

HONOR Magic 8 RSR Porsche Design : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et jusqu’à 24 Go de RAM

Sous le capot, HONOR passe sur Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), épaulé par jusqu’à 24 Go de LPDDR5X et du stockage UFS 4.0 (512 Go ou 1 To). La partie connectivité est aussi un marqueur « Chine premium » : HONOR met en avant Hongyan Communication avec couverture satellite (Tiantong / BeiDou).

L’argument massue, c’est l’imagerie. Le Magic 8 RSR embarque un trio arrière :

50 mégapixels principal (f/1.6),

50 mégapixels ultra grand-angle (122°),

200 mégapixels téléobjectif périscopique (capteur annoncé 1/1.49”, f/2.6, 3,7× optique, jusqu’à 100× digital, OIS).

Mais, HONOR ajoute une couche « camera-first » plus rare : un kit photo professionnel avec poignée magnétique, adaptateur de filtres, et même la possibilité d’ajouter une optique télé (type « 200 mm » selon les informations circulant autour du kit). C’est une démarche intéressante : au lieu de tout miser sur le calcul photo, HONOR tente de recréer une ergonomie et une gestuelle d’appareil.

Sur la stabilisation, HONOR met en avant une certification CIPA 6.5 pour son moteur de stabilisation — un indicateur rare dans la communication smartphone, généralement plus proche du monde des appareils photo.

Autonomie et charge : 7 200 mAh, 120 W filaire, 80 W sans fil

Autre point qui frappe : la batterie silicium-carbone de 7 200 mAh, couplée à de la charge 120 W et 80 W sans fil, avec compatibilité annoncée PPS (100 W). Sur le papier, c’est l’un des combos autonomie/charge les plus agressifs du segment premium.

Deux configurations sont annoncées :

16 Go + 512 Go : 7 999 yuans

24 Go + 1 To : 8 999 yuans

Le modèle est indiqué comme disponible en Chine dès maintenant via les canaux locaux.

Un téléphone « luxieux » qui tente de devenir un système photo

Le Magic 8 RSR Porsche Design n’essaie pas d’être un flagship comme les autres. Son pari est plus précis : faire du smartphone un objet de design et un outil photo modulable. La céramique, la finition, le bloc caméra « signature » et le kit pro racontent la même histoire : vous n’achetez pas seulement des specs, vous achetez une posture.

Reste la question qui départage toujours les « éditions spéciales » : est-ce que l’expérience suit le storytelling ? Si le kit photo est bien intégré (latence déclenchement, traitement cohérent, téléobjectif exploitable), HONOR pourrait signer l’un des rares smartphones qui donnent réellement envie de « photographier autrement » — pas juste de zoomer plus loin.