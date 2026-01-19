fermer
HONOR Magic 8 Pro Air : 155 g et 6,1 mm, le flagship qui humilie l’iPhone Air !

À force de courir après la puissance et l’IA, le smartphone premium avait fini par accepter un autre coût : le poids. HONOR tente de renverser la table avec le Magic 8 Pro Air, un appareil officiellement présenté en Chine qui revendique une silhouette presque insolente pour un haut de gamme — 155 g pour 6,1 mm — sans sacrifier l’ambition photo ni l’autonomie.

Le Magic 8 Pro Air s’installe comme un flagship « ultra-léger » doté d’un écran OLED de 6,31 pouces avec des bordures annoncées à 1,08 mm sur les quatre côtés, un pic HDR annoncé à 6 000 nits, et un capteur d’empreinte ultrasonique 3D sous l’écran.

L’habillage est clairement premium : un procédé de finition multi-couches (présenté comme inspiré de l’automobile), un châssis aluminium « aerospace-grade », et surtout un duo de certifications rarement revendiqué ensemble sur un modèle ultra-fin : IP68 + IP69.

Sur la fiche technique, HONOR met en avant un écran LTPO 1–120 Hz en définition 1.5K (2640×1216), avec HDR10+ et un PWM annoncé très élevé (4 320 Hz), le tout protégé par un verre « Giant Rhino Glass ».

Sous le capot, le téléphone embarque la puce Dimensity 9500 de MediaTek (3 nm), avec un GPU Mali « G1 Ultra ». C’est un choix intéressant : sur un appareil ultra-fin, l’enjeu n’est pas seulement la performance brute, mais la stabilité thermique et l’efficacité énergétique — deux terrains où les puces haut de gamme se différencient de plus en plus.

HONOR ne réduit pas l’ambition photo malgré l’épaisseur de son Magic 8 Pro Air :

  • 50 mégapixels grand-angle (capteur annoncé 1/1,3 », ouverture f/1.6, stabilisation),
  • 50 mégapixels ultra-grand-angle (jusqu’à 112°),
  • 64 mégapixels périscope (capteur annoncé 1/2 », 3,2× optique, 100× digital).

La marque ajoute un angle « signature » : un flash à réseau piloté par IA conçu pour couvrir une plage de focales portrait (de 1× à 6,4× selon la présentation), avec des modes « strobe/portrait » annoncés.

HONOR Magic8 Pro Air features 1024x770 1

HONOR Magic 8 Pro Air : 5 500 mAh en 6,1 mm, le vrai tour de force

C’est probablement la donnée la plus disruptive : HONOR annonce une batterie silicium-carbone de 5 500 mAh dans ce châssis de 6,1 mm, avec une densité énergétique avancée (917 Wh/L dans la communication). La charge suit : 80 W filaire et 50 W sans fil.

Sur le papier, c’est exactement le genre de combinaison qui fait basculer la catégorie « Air » : jusqu’ici, fin et léger rimait souvent avec autonomie de compromis. HONOR veut prouver qu’en 2026, ce lien n’est plus obligatoire.

HONOR positionne le Magic 8 Pro Air à partir de 4 999 yuans (environ 620 euros) pour 12 Go de RAM et 256 de tsockage, jusqu’à 5 999 yuans (16 Go/1 To). Les ventes en Chine sont annoncées à partir du 23 janvier.

HONOR Magic8 Pro Air colors 1024x472 1

Le « flagship léger » devient un vrai segment — et HONOR tente de prendre l’ascendant

Le Magic 8 Pro Air incarne une tendance nette : après des années de surenchère (gros capteurs, gros modules, grosses batteries… donc gros poids), le premium cherche une nouvelle élégance. Et ici, HONOR joue une carte fine : plutôt que d’édulcorer la fiche technique, la marque mise sur l’évolution la plus structurante du moment côté hardware, le silicium-carbone, pour garder une batterie massive tout en allégeant la silhouette.

Le verdict se jouera sur deux points très concrets : la tenue en température (6,1 mm, c’est aussi moins de marge pour dissiper), et la photo en conditions réelles, car le marketing « AI flash » n’a de valeur que s’il améliore vraiment les portraits, pas seulement la fiche technique.

