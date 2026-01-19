Galaxy Z Fold 8 : Samsung viser un pli (presque) invisible, sous la pression d’un iPhone pliable

Depuis le premier Galaxy Fold, Samsung a rendu ses pliables plus fins, plus robustes, plus crédibles. Mais, un détail résiste à toutes les itérations : la marque du pli, ce sillon qui réapparaît dès que la lumière accroche l’écran.

À l’approche de 2026 — et alors qu’Apple est de plus en plus attendu sur le terrain du pliable — Samsung préparerait une réponse très ciblée pour son Galaxy Z Fold 8 : attaquer le « pli » à la racine, en jouant sur toute la pile d’affichage, pas seulement sur la charnière.

Galaxy Z Fold 8 : Une structure « double UTG » pour réduire le pli

Selon un rapport relayé par SamMobile, Samsung Display travaillerait sur une nouvelle pile OLED pliable intégrant de l’Ultra Thin Glass (UTG) sur deux couches — non seulement en surface, comme aujourd’hui, mais également sur la partie inférieure de l’empilement. L’idée : mieux répartir les contraintes mécaniques au moment de la pliure, et donc réduire la visibilité du pli.

Les estimations évoquées parlent d’environ 20 % de réduction de la visibilité du pli par rapport au Galaxy Z Fold 7. Ce chiffre reste à prendre comme une indication (il ne vient pas d’une annonce officielle Samsung), mais il révèle une ambition : ne plus se contenter « d’améliorer », viser une rupture perceptible.

L’autre brique : une plaque de support micro-perforée, vue à CES 2026

La rumeur ne s’arrête pas à l’UTG. Les mêmes sources évoquent une plaque de support métallique percée au laser (micro-perforations), conçue pour mieux disperser le stress du pliage et améliorer la gestion des contraintes. Ce type d’architecture a été associé à la démonstration d’un panneau « sans plis » présenté par Samsung Display au CES 2026.

Point crucial : Samsung Display a bien montré un prototype d’écran pliable sans pli visible à Las Vegas, mais a aussi indiqué qu’il s’agissait d’un concept R&D sans calendrier de commercialisation confirmé. Autrement dit, la techno existe sur stand, mais sa traduction produit (Galaxy Z Fold 8 ou autre) reste à verrouiller.

Apple dans le viseur : deux « sans plis » possibles… mais pas le même sandwich

Le contexte compétitif explique le timing : plusieurs médias et fuites avancent qu’Apple vise un premier iPhone pliable (type « livre ») — potentiellement sur le cycle de fin d’année 2026 — et que Samsung Display serait un fournisseur naturel de panneaux.

Mais, il ne faut pas confondre fournisseur et identité technique : certaines sources disent que Apple et Samsung utiliseraient des variantes différentes d’un même socle technologique. Là où Samsung MX privilégierait une plaque métallique micro-perforée, Apple opterait plutôt pour un renfort à base de verre/substrat verre (approche souvent associée à rigidité et tenue dans le temps).

Traduction : même si les deux marques poursuivent un résultat « (quasi) creaseless », elles pourraient obtenir des comportements différents sur la durée (fatigue mécanique, uniformité, résistance aux chocs), parce qu’elles n’optimisent pas les mêmes priorités.

Pourquoi le pli est si difficile à tuer (et pourquoi 20 % peut compter)

Éliminer totalement le pli n’est pas un simple problème esthétique : c’est une bataille de mécanique des matériaux. Un pliable doit se courber des milliers de fois sans fissurer, rester fin et léger, offrir une surface tactile stable, et maintenir une uniformité optique (reflets, diffusion de la lumière) malgré une zone soumise à forte contrainte.

L’UTG améliore la sensation « verre » et la résistance perçue, mais il ne peut pas être épais comme une vitre : plus c’est rigide, plus ça casse. D’où l’intérêt d’une approche « multi-technos » : jouer sur le verre, l’adhésif, la plaque de support, la répartition des contraintes… pour que la pliure se fasse avec moins de déformation localisée.

Et « 20 % de moins », ce n’est pas un chiffre gadget : sur un défaut très visible, la perception est non linéaire. Un pli qui passe de « toujours visible » à « visible seulement à certains angles » change radicalement la sensation premium — surtout face à un iPhone pliable qui, s’il arrive, fera du pli un symbole médiatique.

2026 pourrait être l’année où Samsung retire enfin l’excuse la plus visible des pliables

Le Galaxy Z Fold 8 « sans plis » n’est pas confirmé, mais les signaux convergent : Samsung Display a montré la direction à CES, et la rumeur décrit une feuille de route crédible (dual UTG + support micro-perforé) pour rendre la pliure nettement moins évidente.

Si Apple entre dans l’arène, le pli deviendra l’un des critères les plus simples à comparer — donc le plus dangereux pour Samsung si rien ne bouge. Et c’est peut-être la meilleure nouvelle pour tout le monde : enfin, la compétition pourrait forcer les pliables à cesser d’être « impressionnants malgré leurs défauts » pour devenir, tout simplement, des téléphones sans astérisque.