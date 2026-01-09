Accueil » Honor Magic 8 Pro Air : le smartphone ultrafin sera lancé le 19 janvier en Chine

Honor Magic 8 Pro Air : le smartphone ultrafin sera lancé le 19 janvier en Chine

Alors que la tendance des smartphones toujours plus fins semblait marquer le pas, Honor choisit de relancer le débat avec un nouveau modèle assumant pleinement ce positionnement. La marque a confirmé la date de lancement du Honor Magic 8 Pro Air, un smartphone haut de gamme compact et ultrafin, qui viendra élargir la gamme Magic 8 en Chine.

Magic 8 Pro Air : Lancement officiel le 19 janvier

Honor a annoncé que le Magic 8 Pro Air sera présenté le 19 janvier en Chine. Le constructeur le décrit comme un compromis réfléchi entre performances premium et design affiné, une approche que la marque revendique malgré les réticences de l’industrie autour des smartphones ultra-fins.

Fang Fei, président des produits chez Honor, a réaffirmé l’engagement de la marque envers la catégorie Air, qu’il considère non pas comme un simple exercice de style, mais comme une démonstration de maturité technologique.

Les précommandes sont déjà ouvertes sur les plateformes chinoises, avec plusieurs configurations de stockage.

Un design ultrafin assumé

Selon les informations confirmées et les teasers officiels, le Magic 8 Pro Air se distingue par une épaisseur de seulement 6,3 mm, un poids d’environ 158 grammes, et un châssis mêlant cadre métallique et dos en verre. Ces chiffres placent le Magic 8 Pro Air parmi les smartphones haut de gamme les plus fins attendus en 2026.

Honor proposera plusieurs coloris : noir, blanc, violet et orange. Côté stockage, trois versions sont prévues : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Le Magic 8 Pro Air adopterait un écran OLED plat de 6,3 pouces, avec une définition 1,5K, un format clairement pensé pour les utilisateurs préférant des smartphones compacts sans compromis sur la qualité d’affichage.

Le terminal fonctionnerait sous MagicOS 10, basé sur Android 16, confirmant son positionnement haut de gamme et sa longévité logicielle.

Performances et autonomie : finesse sans concession ?

Sous le capot, Honor miserait sur le Dimensity 9500, une puce haut de gamme destinée à rivaliser avec les meilleurs SoC du marché. Malgré sa finesse, le Magic 8 Pro Air embarquerait une batterie de 5 500 mAh, compatible avec la charge rapide 90 W.

Un point reste incertain : la charge sans fil pourrait être absente, un sacrifice probable pour préserver l’épaisseur réduite du châssis.

Photo : l’ADN Magic conservé

Les informations sur la partie photo restent limitées, mais plusieurs sources évoquent un capteur principal de grande taille (1/1,3 pouce), et la présence d’un téléobjectif, fidèle à la philosophie de la gamme Magic.

Les visuels diffusés montrent un module photo triple, accompagné d’un flash LED positionné sous le bloc caméra.

Honor n’a pas encore communiqué de date officielle pour le Magic 8 RSR, une version encore plus ambitieuse attendue comme une déclinaison améliorée du Magic 8 Pro. Toutefois, les derniers teasers suggèrent une présentation conjointe avec le Magic 8 Pro Air avant la fin du mois.

« Pro dans l’Air », une stratégie à contre-courant

Avec le Magic 8 Pro Air, Honor tente un pari audacieux : réconcilier finesse extrême et performances de flagship. Là où d’autres marques hésitent à cause des contraintes thermiques, de l’autonomie ou de la solidité, Honor revendique une maîtrise complète de l’empilement interne, des matériaux et de l’optimisation énergétique.

La philosophie résumée par Fang Fei — « Pro dans l’Air » — traduit une ambition claire : prouver qu’un smartphone ultrafin peut rester un produit sans compromis. Si les promesses sont tenues, Honor pourrait bien redéfinir ce que signifie réellement un flagship compact en 2026.