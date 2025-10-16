Accueil » Honor lance MagicOS 10 : un système d’exploitation IA auto-évolutif et interconnecté

À l’occasion du lancement de sa série Magic 8 en Chine, Honor a présenté MagicOS 10, sa nouvelle plateforme logicielle fondée sur l’intelligence artificielle. Cette nouvelle version se base sur Android 16.

Conçu comme un écosystème auto-évolutif, MagicOS 10 transforme les appareils Honor en véritables compagnons intelligents, capables d’apprendre, d’agir et d’interagir de manière fluide entre différents terminaux — y compris ceux d’autres marques comme Apple.

MagicOS 10 : une plateforme IA auto-évolutive

Au cœur de MagicOS 10 se trouve YOYO, un agent intelligent auto-évolutif qui agit comme un assistant universel : compagnon d’achat, de santé, de travail, de voyage ou de loisirs.

Grâce à 8 technologies d’IA de pointe, YOYO couvre plus de 3 000 scénarios du quotidien.

YOYO Vision & Execution

YOYO Vision : reconnaît et interprète visuellement l’environnement grâce à une compréhension multimodale (texte, image, son, geste).

YOYO Execution : orchestre les actions en s’appuyant sur un moteur d’intelligence avancé pour exécuter des tâches de manière autonome.

Une touche IA dédiée permet d’activer YOYO instantanément : un appui long lance la reconnaissance visuelle, les appels vidéo intelligents ou l’interaction directe avec les applications compatibles.

Une IA fondée sur le modèle Magic Big Model 3.0

Le système repose sur le Honor Magic Big Model 3.0, une architecture IA combinant calcul cloud et traitement local. Cette approche permet à YOYO de gérer la compréhension multimodale, la planification de tâches et l’utilisation d’outils tiers.

Honor précise que YOYO a obtenu la certification L3 Excellence du China Academy of Information and Communications Technology, attestant de ses capacités de généralisation et de raisonnement parmi les plus avancées du marché chinois.

MCP Architecture et connectivité illimitée

La nouvelle architecture MCP (Magic Collaborative Platform) relie plus de 80 % des scénarios système fréquents à plus de 4 000 agents intelligents et écosystèmes tiers.

Résultat : le système peut exécuter automatiquement plus de 3 000 tâches, du tri intelligent de fichiers à la planification d’itinéraires.

Interconnexion multi-marques et multi-appareils

Avec Boundless Intelligent Connection, MagicOS 10 dépasse les frontières de l’écosystème Honor. Les appareils peuvent désormais se connecter de manière transparente à ceux d’autres marques, y compris HarmonyOS et iOS.

Exemples d’intégration :

Tap-to-Transfer : transfert instantané de fichiers, photos, contacts ou événements entre un Honor, un iPhone et un Mac.

Apple Sync : affichage des notifications HONOR sur Apple Watch ou Mac, synchronisation des codes de vérification.

Interopérabilité universelle : TV, smartphones et PC (toutes marques confondues) peuvent communiquer via le cercle de confiance HONOR.

Expérience utilisateur et sécurité IA

MagicOS 10 introduit une interface transparente et dynamique, avec un design jeune et épuré. L’expérience utilisateur s’accompagne d’effets haptiques intelligents et de transitions fluides pour renforcer la sensation d’immersion.

Nouveautés UI et sécurité :

Magic Lock Screen & Clock : écran de verrouillage cinématique avec horloge intelligente adaptable.

AI Screenshot : reconnaissance du contenu capturé et suggestions d’actions contextuelles.

AI Call Anti-Fraud : détection des appels frauduleux, voix synthétiques ou imitations.

Honor Portal : accès rapide à toutes les applications et services en un seul geste.

Évolution continue : le « MagicOS Monthly Renewal Plan »

Honor inaugure un modèle inédit d’entretien logiciel : le plan de renouvellement mensuel MagicOS. Grâce à des mises à jour OTA continues, le système s’améliore en permanence, intégrant directement les retours utilisateurs.

Une approche « vivante » qui rompt avec le modèle traditionnel où un appareil cesse d’évoluer après sa sortie d’usine.

Déploiement progressif de MagicOS 10

Honor prévoit un déploiement échelonné de MagicOS 10 sur ses smartphones, tablettes et pliables, de octobre 2025 à début 2026.

Période Appareils concernés Octobre 2025 Magic V5, Magic 6 / 6 Pro / 6 RSR Porsche, Magic 7 / 7 Pro / 7 RSR, Magic 8 Series, GT Pro, MagicPad 3 Novembre 2025 Magic V3, Magic Vs3, Magic 5 / 5 Pro / 5 Supreme, GT2 Pro Tablet Décembre 2025 Magic V2 / V2 Supreme / V2 RSR Porsche, GT Tablet, MagicPad 2 T1 2026 Magic V Flip / Flip2, Magic Vs Series, X70 / X70i / X60 GT, 100 / 100 Pro, 200 / 200 Pro, 300 / 300 Pro / 300 Ultra, GT, Power, et séries X9 / V9 / Tablet 10

Avec MagicOS 10, Honor franchit un cap stratégique. En transformant son système d’exploitation en une plateforme IA adaptative, interconnectée et durable, la marque se positionne comme un acteur majeur du « smart computing » face à Apple, Samsung et Huawei.

MagicOS 10 n’est plus seulement une surcouche Android — c’est un écosystème vivant, pensé pour évoluer avec ses utilisateurs.