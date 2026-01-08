Accueil » Honor Magic 8 Pro Air : Le flagship de moins de 6 mm qui veut révolutionner la finesse

Honor commence à teaser en Chine un nouveau venu dans sa galaxie Magic 8 : le Magic 8 Pro Air. Un nom qui sonne comme une promesse — celle d’un flagship « allégé », pensé pour revenir à l’essentiel : un format plus compact, un châssis plus fin, et une fiche technique qui vise le haut du panier… sans forcément cocher toutes les cases du « Pro ».

D’après plusieurs fuites relayées en Asie, le Magic 8 Pro Air miserait sur une silhouette spectaculaire : entre 5 et 6 mm d’épaisseur et moins de 165 g (certaines sources évoquent une variation selon la finition).

Côté écran, on parlerait d’une dalle OLED LTPO de 6,31 pouces en définition 1,5K, avec capteur d’empreintes ultrasonique — un combo typique des « flagships compacts » qui cherchent à rester premium malgré une réduction de volume.

Autre détail qui attire l’œil : un module photo qui changerait de registre, décrit dans des schémas comme une barre horizontale en forme de pilule, plutôt qu’un bloc circulaire massif à la manière des Magic 8 déjà connus.

Honor Magic 8 Pro Air : quelles spécifications (et quels compromis) ?

Sur le papier — et avec toutes les précautions d’usage tant que Honor n’a rien officialisé — le Magic 8 Pro Air embarquerait :

MediaTek Dimensity 9500 (parfois mentionné sous une variante « k » selon les fuites)

Batterie 5 500 mAh

Charge rapide 80W

Une configuration photo qui resterait ambitieuse, avec au minimum un téléobjectif mentionné dans les leaks

Et c’est là que se dessine la philosophie « Air » : pour tenir la promesse de finesse, le modèle pourrait faire l’impasse sur la charge sans fil — un sacrifice fréquent dans cette catégorie, mais toujours sensible sur un appareil positionné « Pro ».

Côté coloris, le rendu partagé par des leakers évoque quatre teintes : noir, blanc, violet et orange (noms marketing du type Shadow Black / Feather White / Fairy Purple / Light Orange selon les sources).

Pourquoi Honor tente ce coup maintenant ?

Le timing n’est pas anodin. Honor a déjà posé les bases de sa série Magic 8 autour de gros choix « batterie + IA », avec MagicOS 10 sur Android 16 et une mise en avant logicielle musclée.

Un modèle « Air » viendrait donc compléter la gamme par le haut… mais par la finesse, à la manière de ce que font déjà plusieurs marques Android : proposer un téléphone « premium » qui ne cherche pas à être le plus lourd, le plus épais ou le plus démonstratif — juste le plus agréable à vivre.

Et, il y a un autre élément stratégique : le calendrier. Les rumeurs autour d’un Magic 8 RSR évoquent une présentation avant le Nouvel An chinois (annoncé au 17 février 2026 dans ces mêmes fuites), et le Pro Air pourrait arriver dans cette même fenêtre pour créer un duo « performance + design ».

Ce qu’il faudra surveiller avant de s’emballer

Tout l’enjeu sera l’équilibre : finesse extrême vs endurance réelle, puissance durable (thermiques) et photo. Dans un monde où les « compacts premium » reviennent à la mode, Honor peut marquer des points… à condition de ne pas transformer « Air » en simple exercice de style.

Parce qu’un smartphone n’est pas un concept-car : il doit survivre à la poche, aux chocs du quotidien et aux longues journées. Et c’est souvent là que les appareils les plus fins sont attendus au tournant.