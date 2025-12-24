Accueil » Honor Magic 8 RSR : une fuite dévoile un flagship extrême taillé pour la performance

Honor Magic 8 RSR : une fuite dévoile un flagship extrême taillé pour la performance

Honor Magic 8 RSR : une fuite dévoile un flagship extrême taillé pour la performance

Alors que les rumeurs autour du Honor Magic 8 RSR se sont intensifiées ces derniers jours, une nouvelle fuite vient apporter un éclairage bien plus précis sur les ambitions de la marque. Les informations proviennent du leaker réputé Digital Chat Station, qui a partagé sur Weibo une fiche technique détaillée du futur modèle ultra-haut de gamme d’Honor.

Sans grande surprise, le Magic 8 RSR s’annonce comme une évolution directe du Magic 8 Pro, avec quelques ajustements ciblés destinés à renforcer son positionnement élitiste.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et configuration musclée

Selon la fuite, Honor équipera le Magic 8 RSR du Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm pour 2026. Ce processeur serait associé à jusqu’à 24 Go de RAM, et probablement 1 To de stockage, une configuration déjà proposée sur le Honor Magic 7 RSR.

L’objectif est clair : proposer un smartphone capable d’encaisser sans broncher les usages les plus intensifs, qu’il s’agisse de jeu, de création de contenu ou de multitâche extrême.

À l’avant, le Magic 8 RSR devrait embarquer une dalle LTPO de 6,71 pouces, affichant une définition de 2808 × 1256 pixels. L’écran accueillerait un système de reconnaissance faciale 3D, une technologie encore rare sur Android.

Honor ne se contenterait pas de cela : le smartphone intégrerait également un capteur d’empreintes ultrasonique 3D sous l’écran, offrant une double solution biométrique à la fois rapide et sécurisée.

Batterie massive et recharge ultra-rapide

Côté autonomie, Honor frapperait fort avec une batterie de 7 200 mAh, un chiffre impressionnant pour un smartphone de ce segment. La recharge serait à la hauteur : 120 W en filaire, et recharge sans fil également prise en charge, selon la fuite.

Cette combinaison placerait le Magic 8 RSR parmi les flagships les plus endurants du marché, tout en conservant des temps de recharge extrêmement courts.

Robustesse extrême et finitions exclusives

Le Magic 8 RSR viserait également une résistance hors normes. Il serait certifié IP68, IP69, et même IP69K, une norme généralement réservée aux équipements industriels, garantissant une protection avancée contre l’eau, la poussière et les jets à haute pression.

Deux coloris seraient prévus : Slate Gray, et Moonstone.

Comme le veut la tradition RSR, ces finitions devraient se distinguer par un design spécifique, même si la base technique resterait très proche du Magic 8 Pro.

Un modèle familier, mais stratégiquement positionné

Si cette fiche technique donne un sentiment de déjà-vu, ce n’est pas un hasard. Le Honor Magic 8 RSR devrait reprendre l’essentiel de l’architecture du Magic 8 Pro, les différences se concentrant surtout sur le design, les matériaux, et les coloris exclusifs.

Honor semble ainsi réserver la gamme RSR aux utilisateurs recherchant une version plus distinctive et plus prestigieuse de son flagship principal.

Un lancement imminent avec d’autres surprises

Enfin, la même source indique que le Magic 8 RSR ne sera pas seul. Honor préparerait également deux modèles supplémentaires au sein de la gamme Magic 8 : le Magic 8S, et le Magic 8 Air.

Selon les dernières informations, le Magic 8 Air et le Magic 8 RSR devraient être lancés mi-janvier à fin janvier, confirmant un début d’année 2026 particulièrement chargé pour Honor.