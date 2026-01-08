Accueil » ASUS Chromebook CM32 Detachable : La tablette 2-en-1 qui veut remplacer votre PC au CES 2026

ASUS Chromebook CM32 Detachable : La tablette 2-en-1 qui veut remplacer votre PC au CES 2026

ASUS Chromebook CM32 Detachable : La tablette 2-en-1 qui veut remplacer votre PC au CES 2026

Il y a des produits qui ne cherchent pas à tout faire — mais qui veulent tout simplifier. Avec le Chromebook CM32 Detachable, ASUS profite du CES 2026 pour remettre un grand classique au goût du jour : la tablette qui se transforme en PC portable, pensée d’abord pour l’école, le terrain et les usages du quotidien, mais avec une fiche technique étonnamment soignée sur l’écran.

ASUS Chromebook CM32 Detachable : Une réponse très « terrain » aux besoins d’aujourd’hui

ASUS positionne clairement le Chromebook CM32 Detachable comme un outil polyvalent pour l’éducation, la santé ou le retail, autrement dit des environnements où l’on alterne entre prise de notes, consultation, mobilité et sessions plus longues au clavier.

L’idée n’est pas de concurrencer frontalement un ultrabook Windows, mais de proposer un appareil unique : léger, robuste, rapide à dégainer, et assez flexible pour passer d’un cours à une visio, puis à du streaming sur le canapé.

ASUS met un point d’honneur sur l’affichage — et pour une bonne raison : c’est la première chose que vous regardez, tout le temps.

Écran de 12,1 pouces avec une résolution de 2.5K (2 560 × 1 600 pixels), tactile

120 Hz (oui, 120 Hz sur ChromeOS, ça se sent en défilement)

Jusqu’à 600 nits, avec certification TÜV Rheinland et Gorilla Glass 3 + traitement anti-traces

À ce niveau, on n’est plus dans la « tablette d’appoint » : ASUS vise une vraie lisibilité en extérieur et un confort durable. Le CM32 ajoute aussi Dolby Atmos côté audio, histoire de rendre l’objet crédible pour le divertissement.

Sous le capot, le choix est cohérent avec la cible : MediaTek Kompanio 540 (Arm), jusqu’à 8 Go de LPDDR5X et 128 Go de stockage eMMC. C’est suffisant pour ChromeOS, les apps Android, la bureautique légère, et la navigation multi-onglets… mais ce n’est pas une machine à montage vidéo.

Un « iPad du pragmatisme » — et une stratégie ChromeOS qui s’assume

Le ASUS Chromebook CM32 Detachable raconte quelque chose d’assez clair sur le marché : la bataille n’est plus seulement la performance, c’est l’usage. Face à un iPad + clavier, ASUS oppose la simplicité ChromeOS, le web en version de bureau, et une approche plus « PC » (extensions, gestion de fichiers, multi-fenêtres). Face aux petits Windows détachables, ASUS joue la carte du léger, endurant, moins anxiogène, avec une promesse de robustesse : certification MIL-STD-810H et accessoires de protection optionnels. Et face aux Chromebooks bon marché, ASUS injecte un ingrédient premium : l’écran. C’est le genre de composant qui change la perception d’un produit, même si le processeur reste raisonnable.

Autre détail malin : le Chromebook CM32 Detachable peut être accompagné d’un stylet USI 2.0 magnétique avec charge sans fil (optionnel), plus un clavier détachable via des broches POGO. Le message est limpide : vous écrivez, vous annotez, vous basculez au clavier, vous repartez.

Enfin, ASUS ajoute une dimension « services » : le Chromebook CM32 Detachable est éligible à un essai de 3 mois Google AI Pro (Gemini + 2 To de cloud), selon conditions et pays. ￼