Huawei Mate 70 Air vs iPhone Air vs Galaxy S25 Edge : trois visions très différentes de l’ultrafin

2025 marque clairement le retour de la course à la finesse dans le monde du smartphone. Après plusieurs années où batteries massives et modules photo proéminents dictaient tout, les marques se relancent dans l’extrême minceur — mais pas forcément avec la même philosophie.

Et parmi les appareils qui tirent leur épingle du jeu, le Huawei Mate 70 Air est sans doute le plus intrigant, car Huawei n’a pas sacrifié l’essentiel sur l’angle du design.

Là où Apple et Samsung assument des concessions pour atteindre l’étui le plus fin possible, Huawei semble avoir cherché l’équilibre.

Un design fin, oui… mais pas au détriment du confort

Le Mate 70 Air est clairement le plus grand et le plus imposant des trois. Ses 165 mm de hauteur et son écran géant donnent presque une impression de mini-tablette, même si son poids reste raisonnable. L’iPhone Air, à l’inverse, joue la carte de la finesse absolue : 5,6 mm d’épaisseur seulement, un vrai manifeste technologique. Samsung se positionne entre les deux, avec un Galaxy S25 Edge presque aussi mince que l’iPhone, mais un peu plus large.

En matière de résistance, Huawei va plus loin que ses concurrents. L’appareil est certifié IP68 mais aussi IP69, ce qui signifie qu’il supporte des jets d’eau à haute pression — un détail rare sur un téléphone ultra-fin. Apple reste très solide avec son IP68 « 6 mètres », tandis que Samsung se contente d’une étanchéité plus classique.

Des écrans très différents, chacun avec ses priorités

Huawei surprend avec un écran de 7 pouces, un format presque hybride qui rappelle les phablettes d’autrefois, mais avec une finesse et une légèreté modernes. La dalle est lumineuse, LTPO, 120 Hz et protégée par du Kunlun Glass.

Apple reste fidèle à sa philosophie : une dalle parfaitement calibrée, très lumineuse, compacte et lisible en toute situation. Samsung mise sur la finesse d’affichage avec la résolution la plus élevée du groupe et une dalle maîtrisée de 6,7 pouces.

À ce stade, trois approches se dessinent clairement : Huawei privilégie la surface, Apple la pureté, Samsung la précision.

Trois écosystèmes, trois expériences

Le Mate 70 Air tourne sous HarmonyOS 5.1, une interface familière dans l’usage, mais qui reste très différente de ce que proposent Apple et Google. L’écosystème Huawei fonctionne parfaitement… mais selon le pays, la compatibilité des applications varie encore.

L’iPhone Air fait ce qu’on attend de lui : une intégration parfaite dans l’univers Apple, une interface fluide, et des années de mises à jour garanties.

Samsung adopte une autre stratégie : un Android très complet sous One UI 7, enrichi de sept ans de mises à jour majeures, ce qui le place au niveau d’Apple en matière de longévité.

Si tu es déjà investi dans un écosystème, aucun des trois ne te pousse à changer. Chacun reste dans sa voie.

Des performances très contrastées

C’est sans doute le point où Huawei marque le plus son positionnement : le Mate 70 Air s’appuie sur les Kirin 9020, des puces efficaces mais loin du duo Apple A19 Pro/Snapdragon 8 Elite que proposent Apple et Samsung.

Pour le multitâche ou l’usage quotidien, Huawei fait parfaitement le job. Pour le gaming, le traitement vidéo ou la puissance brute, Apple et Samsung dominent largement.

La photo : là où Huawei reprend l’avantage

Sur le terrain photo, Huawei s’en sort beaucoup mieux que ses concurrents directs. Le Mate 70 Air propose trois modules, dont un téléobjectif optique 3× — un luxe rare sur un smartphone aussi fin. L’iPhone Air fait le pari du minimalisme avec un seul capteur, misant tout sur le traitement logiciel. Samsung de son côté préfère un capteur principal massif de 200 mégapixels, mais se prive de téléobjectif.

Huawei reste donc le plus polyvalent et le plus « flagship » dans l’esprit. Apple est cohérent mais limité. Samsung, lui, privilégie la définition et la vidéo, avec du 8K embarqué.

Selfies, batteries et petits bonus

En selfie, Apple propose le module le plus avancé avec sa caméra 18 mégapixels accompagnée de capteurs 3D, indispensable pour Face ID et très utile en portrait. Huawei et Samsung restent bons, mais moins sophistiqués.

Côté batterie, le match est plié d’avance : Huawei explose la concurrence avec une 6500 mAh, tandis qu’Apple et Samsung oscillent entre 3100 et 3900 mAh. Même avec une optimisation exemplaire, l’écart reste considérable.

Enfin, chacun ajoute son petit supplément d’âme : Huawei propose un stylet, Samsung offre le mode DeX, Apple mise sur le SOS satellite mondial.

Verdict : trois visions du smartphone ultra-fin

Le Mate 70 Air, l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge occupent la même gamme tarifaire, mais ne cherchent absolument pas à faire le même produit.

Huawei signe l’appareil le plus complet : grand écran, autonomie monstrueuse, triple caméra, design fin mais pas sacrifié.

L’iPhone Air assume d’être un produit « concept », ultrafin, élégant, cohérent, mais clairement centré sur l’expérience Apple avant tout.

Samsung livre le téléphone le plus polyvalent côté Android, équilibré entre finesse, puissance, écran et longévité logicielle.

En résumé :