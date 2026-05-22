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Honor préparerait à son tour un smartphone pliable « large » pour défier Samsung, Apple et Huawei

Honor préparerait à son tour un smartphone pliable « large » pour défier Samsung, Apple et Huawei

Le marché des smartphones pliables s’apprête à changer de format. Après Huawei, Samsung et Apple, Honor travaillerait lui aussi sur un smartphone pliable plus large, pensé comme une mini-tablette horizontale plutôt qu’un simple téléphone qui s’ouvre en hauteur.

Selon Digital Chat Station, un constructeur testerait actuellement un modèle équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravée en 2 nm, avec un écran interne d’environ 7,6 pouces et un écran externe proche de 5,5 pouces.

Le lancement serait visé pour le premier semestre 2027, et plusieurs indices pointent vers Honor.

Le « format large », nouvelle obsession du marché

Le format large devient clairement le prochain terrain de bataille des smartphones pliables. Huawei a déjà pris de l’avance avec son Pura X Max, présenté comme un pliable horizontal à l’écran interne proche de 7,6 à 7,7 pouces, plus proche d’un iPad mini pliable que d’un Fold classique.

Samsung préparerait aussi un Galaxy Z Fold Wide, avec un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe d’environ 5,4 pouces, tandis qu’Apple reste attendu sur un premier iPhone pliant au format large.

Pourquoi Honor aurait intérêt à suivre ?

Honor a déjà construit une vraie crédibilité dans les pliants avec ses Magic V, souvent salués pour leur finesse et leur approche matérielle agressive. Un modèle « large » lui permettrait d’aller chercher un usage plus productif : lecture, vidéo, multitâche, prise de notes et jeux.

L’enjeu n’est pas seulement esthétique. Les pliants actuels souffrent encore d’un compromis : écran externe parfois trop étroit, écran interne pas toujours idéal pour les contenus. Le format large promet une expérience plus naturelle, moins verticale, plus proche d’une tablette compacte.

Une fuite encore à prendre avec prudence

Pour l’instant, Honor n’a rien confirmé. Les informations viennent de fuites, et le nom commercial du produit reste inconnu. Mais la convergence des rumeurs autour d’écrans 7,6–7,7 pouces, de dalles UTG à pliure réduite et de puces Snapdragon nouvelle génération montre que l’industrie travaille activement sur ce virage.

Si Honor entre dans la course, le pliant large pourrait rapidement devenir la nouvelle vitrine premium d’Android. Après des années à affiner la charnière, les marques semblent enfin prêtes à repenser le format lui-même.