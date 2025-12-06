Accueil » OnePlus 15R aura la plus grosse batterie jamais vue : 7 400 mah

Après avoir dévoilé le OnePlus 15 le mois dernier, OnePlus prépare désormais l’arrivée officielle du OnePlus 15R, attendu le 17 décembre en Inde avant son lancement global.

À quelques jours de l’événement, la marque publie un nouveau communiqué confirmant plusieurs détails clés, notamment sur la batterie et les performances.

Une batterie géante de 7 400 mAh — la plus grosse dans un OnePlus global

OnePlus confirme que le OnePlus 15R embarquera une batterie de 7 400 mAh, surpassant même celle du OnePlus 15 (7 300 mAh).

C’est officiellement la plus grande batterie jamais intégrée dans un modèle OnePlus destiné au marché mondial.

Pour comparaison :

OnePlus Ace 6 : 7 800 mAh

OnePlus Ace 6T : 8 300 mAh

OnePlus 15R : 7 400 mAh

Le téléphone supporte aussi la charge rapide 80W, ce qui devrait permettre des recharges relativement rapides malgré la capacité massive.

Snapdragon 8 Gen 5 confirmé

Sous le capot, le OnePlus 15R utilise le Snapdragon 8 Gen 5, le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm. Une récente apparition sur Geekbench confirme 12 Go de RAM, Android 16 et des performances très élevées en monocoeur et multicoeurs. On ne sait pas encore si une version 16 Go de RAM sera proposée.

OnePlus n’a pas encore détaillé la configuration photo, mais la marque confirme déjà une fonctionnalité premium : le OnePlus 15R pourra filmer en 4K à 120 images par seconde. Un mode généralement réservé aux flagships photo orientés performance.

Un écran 1.5K AMOLED lumineux et certifié Eye Care 5.0

Le smartphone sera équipé d’un écran AMOLED avec une résolution 1.5K, une densité de pixels de 450 ppp, jusqu’à 1800 nits de luminosité et certifié TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0. Un bon point pour ceux qui passent de longues heures devant leur écran.

Le OnePlus 15R introduit aussi un nouveau bouton : le Plus Key, un raccourci physique personnalisable pour ouvrir une app, déclencher une action ou activer un outil spécifique.

Une tendance qui rappelle l’Action Button des iPhone 15 Pro, le bouton Alert Slider historique de OnePlus et le « Shortcut Key » de certains OPPO.

Résistance IP68/IP69 et ColorOS 16

Le châssis bénéficie d’une double certification IP68/IP69, un combo très rare dans le mobile :

IP68 = immersion dans l’eau

IP69 = résistance aux jets d’eau à haute pression

Le OnePlus 15R tourne sous ColorOS 16, avec des optimisations axées sur la fluidité, l’IA et la gestion d’énergie.