L'autocomplétion de Chrome remplit vos informations de voyage et vos adresses complexes

Google a annoncé une série d’améliorations pour la fonction d’autocomplétion (autofill) dans les versions mobile et bureau de Chrome. Ces nouveautés permettent à Chrome d’accéder à davantage d’informations issues de Google Wallet et de proposer des suggestions plus claires lorsqu’un formulaire propose plusieurs options similaires.

Autofill accède désormais à plus de données de votre compte Google

Chrome peut maintenant utiliser directement les informations personnelles stockées dans votre compte Google lorsque vous êtes connecté, notamment votre nom, votre adresse e-mail, et vos adresses personnelle et professionnelle.

Cette nouveauté est disponible sur Chrome bureau, iOS et Android.

Sur Android : des suggestions d’autofill plus lisibles

Jusqu’ici, les suggestions d’autofill qui apparaissaient au-dessus du clavier virtuel sur Android étaient compactes et parfois difficiles à distinguer.

Désormais, ces suggestions sont affichées sur deux lignes, offrant plus de contexte. Par exemple : si deux contacts ont le même nom, Chrome affichera aussi leurs adresses pour aider à choisir la bonne entrée.

Une meilleure prise en charge des adresses internationales

Google améliore également la gestion des adresses complexes, notamment les adresses mexicaines contenant des indications de carrefours, et bientôt, la prise en charge des noms phonétiques au Japon.

Chrome peut maintenant remplir automatiquement vos informations de voyage

Chrome sait désormais récupérer les données relatives aux réservations enregistrées dans Google Wallet, comme les dates de voyage, les horaires de vols, et les compagnies aériennes. Pratique par exemple lors d’une réservation de voiture à l’aéroport : Chrome pourra remplir automatiquement l’heure d’arrivée de votre vol.

Cette fonctionnalité arrive sur Chrome bureau et Chrome Android.

Rappel des nouveautés récentes

Le mois dernier, Google avait déjà ajouté la possibilité, pour les utilisateurs ayant activé « l’autofill amélioré », de remplir automatiquement le numéro de passeport, le permis de conduire, les cartes de fidélité, et les informations sur un véhicule (VIN, plaque d’immatriculation, etc.).

Ces nouvelles améliorations s’ajoutent à ce dispositif déjà élargi.