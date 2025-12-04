Accueil » OnePlus Ace 6T : le nouveau monstre du gaming mobile débarque en Chine

Après des rumeurs et teasing, OnePlus vient d’officialiser en Chine le OnePlus Ace 6T, un smartphone taillé pour une seule chose : la performance, brute et assumée. Batterie gigantesque, écran ultrarapide, réseau optimisé pour le cloud gaming, et surtout… le premier Snapdragon 8 Gen 5 commercialisé dans un smartphone.

Le modèle arrivera dans le reste du monde dès le 17 décembre sous le nom OnePlus 15R, avec (selon les sources) uniquement une légère modification du module photo.

Snapdragon 8 Gen 5 + écran 165 Hz : OnePlus lance les hostilités

Au centre de la proposition, un duo qui en dit long sur les ambitions du OnePlus Ace 6T : un écran AMOLED 1.5K de 6,83 pouces, plat, 165 Hz, 10 bits, et le tout premier Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) boosté à 3,84 GHz côté Oryon.

La dalle coche toutes les cases du haut niveau :

165 Hz adaptatif,

1800 nits en pleine surface/3600 nits en pic,

3200 Hz de sampling ultra-instantané,

une puce tactile dédiée Lingxi pour réduire la latence,

verre Crystal Shield maison et 3840 Hz PWM pour le confort visuel.

On est clairement dans le registre “gaming phone déguisé en smartphone classique”.

3,56 millions sur AnTuTu + un refroidissement glaciaire

Le Snapdragon 8 Gen 5 accompagné du Adreno 840 et jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X (9600 Mb/s) crache un score d’environ 3,56 millions sur AnTuTu — un record provisoire.

Pour éviter les chutes de performances, OnePlus installe un module thermique XXL : VC élargie, graphite en couches, panneau arrière repensé, et un système Glacier de 43 940 mm².

Ajoutez le WindChill Kernel maison et vous obtenez un téléphone qui ne craint ni les longues sessions ni les jeux gourmands.

Photo : Sony IMX906 + traitements Oppo

OnePlus reste raisonnable côté photo, mais solide :

50 mégapixels Sony IMX906 (1/1,56”, OIS, f/1.8)

8 mégapixels ultra grand-angle 112°

16 mégapixels à l’avant

Le OnePlus Ace 6T offre un mode vidéo jusqu’en 4K 60 fps, au ralentien 720p à 480 fps, et une batterie d’outils IA : portrait fill light, suppression de reflets, mode vintage.

Pas un photophone, mais un module cohérent pour un appareil orienté performance.

8 300 mAh : la plus grosse batterie jamais vue dans un flagship performant

Voici LE chiffre qui change tout : 8 300 mAh. OnePlus utilise une anode en silicium-carbone haute densité pour atteindre un tel volume sans faire exploser l’épaisseur du téléphone.

Recharge : 100 W SuperVOOC (50 % en 23 minutes), 55 W PPS, bypass pour jouer tout en diminuant la chauffe, charge inversée filaire.

On tient probablement ici l’une des meilleurs endurances de 2025.

IP66 + IP68 + IP69 + IP69K : OnePlus coche toutes les cases

Le OnePlus Ace 6T obtient l’une des certifications les plus complètes du marché : IP66 (poussière et jets puissants), IP68 (immersion) et IP69/IP69K (haute pression, eau chaude). Rare. Très rare. Surtout sur un modèle orienté gaming.

Ajoutez, un capteur d’empreinte ultrasonique, un double haut-parleur, un NFC complet avec OnePlus Pay, un mode gants, et Rain Touch 2.0.

Réseau, cloud gaming, antennes dédiées

OnePlus embarque une puce réseau G2 pour stabiliser le cloud gaming, optimiser les transferts et améliorer la réactivité en ligne. Le châssis intègre aussi un layout d’antennes dédié au jeu.

La marque envoie un message clair : ce téléphone n’est pas qu’un “fast phone”, c’est un terminal pensé pour jouer longtemps, partout et sans chauffe.

Edition limitée Genshin Impact Kamisato Ayaka : le coffret collector

Impossible de passer à côté : OnePlus propose aussi une édition Kamisato Ayaka en partenariat avec Genshin Impact.

Au programme :

coloris Snowy Blue exclusif,

interface et animations sur mesure,

effets de charge et d’empreinte personnalisés,

coque dédiée,

cartes Ayaka,

peluche,

SIM ejector thématisé,

chargeur assorti,

le tout dans une valise collector.

Encore une fois, OnePlus maîtrise parfaitement l’art des éditions limitées à destination des communautés gaming.

Prix (Chine)

Comme toujours, plusieurs modèles sont proposés à la vente, dont le modèle d’entrée de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 2 599 ¥ (~ 315 euros), tandis que le modèle Genshin Edition avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est vendu 3 699 ¥ (~ 450 euros).

OnePlus signe ici l’un des smartphones les plus cohérents du segment performance avec la plus grosse batterie du marché, le premier Snapdragon 8 Gen 5, un écran 165 Hz calibré pour le gaming, une dissipation massive, une résistance IP quasi militaire, et une édition Genshin Impact qui va se vendre toute seule.

Le futur OnePlus 15R s’annonce comme un best-seller mondial, surtout si OnePlus réplique les prix agressifs en dehors de la Chine.