OnePlus 15R : le Snapdragon 8 Gen 5 confirmé par Geekbench avec des scores impressionnants

À quelques jours du lancement officiel, le futur « flagship-killer » de OnePlus montre enfin ses muscles. Le 17 décembre, OnePlus dévoilera le OnePlus 15R en Inde, en Europe et en Amérique du Nord. Le constructeur a déjà confirmé la présence du nouveau Snapdragon 8 Gen 5, mais jusqu’ici, tout le reste n’était qu’hypothèses.

La machine a désormais parlé : le OnePlus 15R vient d’apparaître sur Geekbench, révélant des détails clés sur sa configuration et ses performances brutes.

Snapdragon 8 Gen 5 : confirmé — avec une nuance intéressante

Le listing Geekbench affiche un appareil OnePlus portant la référence CPH2767, équipé d’un SoC octa-core cadencé entre 3,32 GHz et 3,80 GHz : exactement l’architecture du Snapdragon 8 Gen 5.

Mais un détail intrigue : là où Qualcomm annonce un GPU Adreno 840 (le même que le Elite Gen 5), Geekbench identifie un Adreno 829. Traduction : le Snapdragon 8 Gen 5 utiliserait une version « binning » légèrement inférieure du GPU haut de gamme.

Rien d’alarmant, mais cela signifie que le OnePlus 15R ne visera pas les performances graphiques extrêmes du 8 Elite Gen 5, même s’il demeure largement au-dessus des générations précédentes.

Des scores Geekbench solides

Le OnePlus 15R obtient :

2 784 points en monocoeur

9 329 points en multicoeurs

Tout cela avec 12 Go de RAM et Android 16. Ce positionnement confirme un smartphone orienté performance, mais calibré pour rester plus abordable que l’ultra-premium.

Quel design et quelles specs attendre ?

OnePlus a déjà dévoilé les premières images du OnePlus 15R, mais garde le reste secret. Toutefois, tout laisse penser qu’il serait basé sur le OnePlus Ace 6T, dévoilé cette semaine.

Si cette hypothèse se vérifie, voici ce que le OnePlus 15R pourrait embarquer :

Écran OLED 6,83 » 1.5K à 165 Hz

Énorme batterie 8 300 mAh

Charge rapide 100W

Capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels + ultra-grand-angle 8 mégapixels

Selfie 16 mégapixels

La politique OnePlus étant de « recycler » les modèles Ace en 15R/xxR sur les marchés globaux, ce scénario est extrêmement probable.

Le positionnement du OnePlus 15R : un « flagship-killer » nouvelle génération

Avec un Snapdragon 8 Gen 5 légèrement « bridé » côté GPU, mais toujours redoutable, une batterie massive et un écran ultra-fluide, le OnePlus 15R s’annonce comme un smartphone performance par excellence, plus abordable que les flagships, calibré pour le marché global plutôt que pour les puristes du haut de gamme.

OnePlus vise clairement ce public large qui veut presque tout… sans payer le prix d’un modèle Elite.